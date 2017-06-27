En çok konut Esenyurt'ta satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2017 Mayıs ayı verilerine göre, Türkiye genelinde toplam 116 bin 558 konut satıldı.

ARTIŞ MEYDANA GELDİ

TÜİK'in açıkladığı verilee göre, konut satışları 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında arttı.

EN ÇOK KONUT ESENYURT'TA SATILDI

En çok konut satışının gerçekleştiği İstanbul'da ilçe bazında ise en çok konut Esenyurt'ta gerçekleşti. Esenyurt'ta Mayıs ayı boyunca toplamda 3 bin 376 konut satışı yapıldı. İstanbul'da en az konut satışının gerçekleştiği il ise 22 konut satışı ile Beykoz oldu.