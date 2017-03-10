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En çok satan kitabın sayfaları boş

Amerikalı e-ticaret devi Amazon’da en çok satan kitaplar listesinin başındaki kitabın sayfalarının boş olduğu bildirildi.

10.03.2017 - 21:43
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En çok satan kitabın sayfaları boş

Michael J. Knowles tarafından kaleme alınan 266 sayfalık "Demokratlara Oy Verme Nedenleri: Ayrıntılı Rehber" adlı kitap bu sabah Amazon'un en çok satan kitaplar listesinin başına oturdu.

En çok satan kitabın sayfaları boş-VİDEO

8 DOLARA SATILIYOR

Sitede 8 dolara satılan kitabın içindekiler ve kaynakça bölümleri olmasına rağmen, sayfalarında bölüm başlıkları dışında herhangi bir şey yazmıyor.

En çok satan kitabın sayfaları boş

Fox News'e konuşan yazar Knowles, "Demokratlara oy vermek için kayıtlara ve nedenlere baktığımda, sayfaları boş bırakmanın belki de en iyisi olacağını düşündüm." ifadelerini kullandı.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini, Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'ın rakibinden 2,5 milyondan fazla oy almasına rağmen Donald Trump'ın kazanması, Clinton destekçileri arasında büyük hayal kırıklığına ve ülke genelinde Trump karşıtı protestolara neden olmuştu.

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