Antalya’daki bir ortaokulun öğrenci ve öğretmenleri, okul formalarının yanı sıra tuttukları takımın formasını giyerek okula gelebiliyor.

Çoğu Antalyaspor taraftarından oluşan öğrenciler de bu durumdan oldukça memnun görünüyor. Okulda, kıyafetin dışında zilsiz eğitim uygulaması da yapılıyor.

TUTTUKLARI TAKIMIN FORMASIYLA OKULA GELİYORLAR

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi’nde bulunan Barbaros Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, örnek bir sosyal sorumluluk örneği gösteriyor.

Öğrencilere, spor bilincinin aşılanması amacıyla projeler üreten okul yönetimi, bundan 2 yıl önce başlattığı ‘tuttuğun takımın formasıyla gelebilirsin’ uygulamasını başarıyla sürdürüyor.





ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Öğrenciler, okul aile birliği ve öğretmenler kurulunun belirlediği okul forması dışında tuttukları takımın formalarını giyerek okullarına geliyor, derslerine katılım sağlıyor.

En fanatik okul VİDEO





Öğrencilere aynı zamanda öğretmenleri de eşlik ediyor. Formanın yanı sıra, takım atkılarını takan, hatta yüzlerini bir taraftar gibi tuttukları takımın renklerine boyayan öğrenciler, uygulamadan da oldukça memnun görünüyor.



YILDA BİR KEZ ZİL ÇALIYOR

Okulda, kıyafetin dışında zilsiz eğitim uygulaması da yapılıyor. 2015 yılında başlatılan ve öğrencilerin zamanı yönetebilme becerilerini geliştirebilme ve sorumluluk bilincini kazanabilmeyi amaçlayan uygulamayla birlikte, okul zili sadece eğitim ve öğretim yılının başında sadece bir kez çalıyor.





ZAMANI YÖNETEBİLME BECERİSİ

Eğitim yılının başlamasından ardın da öğrenciler, sezon boyunca okullarına ders zili çalmadan giriyor, teneffüs saatleri geldiğinde ise öğretmenleri koordinesinde dışarıya çıkıyor. Teneffüs bitişinde de saatlerini kontrol eden öğrenciler, tekrar derslerine giriyor.



