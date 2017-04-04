En fazla çocuk istismarı sitesi Avrupa'da

İngiltere merkezli İnternet İzleme Vakfı'nın 2016 raporuna göre, geçmişte çocuk istismarına yönelik içeriği yayınlayan internet sitelerinin büyük bölümü ABD'de yer alırken, Hollanda 2016'da Amerika ve Kanada'yı geçerek ilk sıraya yerleşti.

ZİRVEDE HOLLANDA VAR

Rapora göre internet üzerinde en fazla çocuk cinsel içeriği yayınlayan site 20 bin 972 ile Hollanda kaynaklı.

Bu toplam çocuk istismarı içeriğinin yüzde 37'sini oluşturuyor.

Onu 12 bin 492 ile ABD ve 8 bin 803 siteyle Kanada takip ediyor. Fransa listede 6 bin 099 ile dördüncü, Rusya ise 4 bin 176 ile beşinci sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA ARTTI

Rapora göre 2016 yılında çocuk cinsel içeriği içeren linkler Kuzey Amerika'da yüzde 20 oranında azalırken, Avrupa'da ise yüzde 19 oranında arttı.

"KÜRESEL DURUM İÇ AÇICI DEĞİL"

İnternet İzleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Susie Hargreaves konuyla ilgili olarak; "Küresel durum hiç de iç açıcı değil" açıklamasını yaptı. Hargreaves "İnternet şirketleri ve büyük firmalar çocuk cinsel içeriğinin internet üzerinden yayınlanmasının önüne geçmek için ya hiç bir şey yapmıyor ya da çok az çaba sarf ediyor. Bunun değişmesi lazım." diye konuştu.

İnternet İzleme Vakfı suçluların kullandığı yeni "maskeleme teknikleri" sayesinde söz konusu içeriklerin yayınlanması için satın alınan ya da suistimal edilen internet adreslerinin de 2015 yılına oranla yüzde 258 oranında arttığına dikkat çekiyor.