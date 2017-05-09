En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,71 ile "Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,69 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010126 -0,71 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,652871 -0,69 HSBC Portföy Altın Fonu 1,307052 -0,68 Ak Portföy Altın Fonu 0,034093 -0,68 Fiba Portföy Altın F. 0,012645 -0,68 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,019961 -0,67 TEB Portföy Altın Fonu 0,036316 -0,67 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,012766 -0,67 İş Portföy Altın Fonu 0,016519 -0,67 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,010461 -0,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



