En fazla konut İstanbul'da satıldı

2013 yılında Konut satışlarında İstanbul, 234 bin 789 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 20,3) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 137 bin 773 konut satışı (yüzde 11,9) ile Ankara, 72 bin 421 konut satışı (yüzde 6,3) ile İzmir izledi. En az satış ise 138 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 460 bin 112 tanesi ipotekli, 697 bin 78 tanesi diğer satış türünde gerçekleşti.

2014 YILI OCAK AYINDA 87 BİN 639 KONUT SATILDI

Konut satışlarında 2014 yılı Ocak ayında İstanbul 17 bin 489 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 20) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 141 konut satışı (yüzde 11,6) ile Ankara, 5 bin 300 konut satışı (yüzde 6,1) ile İzmir izledi. En az satış ise 3 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Konut satış sayısının düşük olduğu diğer iller sırasıyla 18 konut satışı ile Ardahan ve 24 konut satış sayısı ile Bayburt oldu.

İSTANBUL EN YÜKSEK PAYA SAHİP

Konut satışlarında 40 bin 155 konut, ilk defa satılırken Türkiye genelinde konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 644 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 19) sahip oldu. İlk satışta, İstanbul’u 3 bin 920 konut ile Ankara ve 2 bin 127 konut satışı ile İzmir izledi. İkinci el konut satışlarında 47 bin 484 konut el değiştirdi.

İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 845 konut satışı ve yüzde 20,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56,3 oldu. Ankara 6 bin 221 ile ikinci sırada yer aldı, Ankara’yı 3 bin 173 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA ANTALYA İLK SIRADA

Yabancılara 2014 yılı Ocak ayında 1 bin 207 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara 2013 yılında toplam 12 bin 181 adet konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2014’te ilk sırayı 464 konut ile Antalya aldı. Antalya ilini sırasıyla 243 konut satışı ile İstanbul, 119 konut satışı ile Sakarya, 75 konut satışı ile Muğla ve 70 konut satışı ile Aydın izledi.