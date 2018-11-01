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En fazla konut ve kira harcaması İstanbul'da yapıldı

TÜİK'in yaptığı araştırmalara göre; konut ve kira harcamasına en yüksek pay TR1 İstanbul bölgesinin oldu.

İHA | 01.11.2018 - 13:22..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı hanehalkı tüketim harcaması (bölgesel) verilerini açıkladı. Buna göre; hanehalkı bütçe araştırmasının 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu.

KONUT VE KİRADA İSTANBUL ZİRVEDE

Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 30,7 oranıyla TR1 İstanbul bölgesi iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 21,8 ile TR9 Doğu Karadeniz bölgesi oldu.

ULAŞTIRMADA AKDENİZ İLK SIRADA

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 20,3 oranıyla TR6 Akdeniz bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge ise yüzde 14,6 ile TRB Ortadoğu Anadolu bölgesi oldu.

EĞİTİME AYRILAN PAY YİNE İSTANBUL'DA ZİRVDE

Tüketim harcamaları içinde eğitime yüzde 3,3 oranıyla en yüksek payı TR1 İstanbul bölgesi ayırırken, TR9 Doğu Karadeniz bölgesi yüzde 1 ile en düşük payı ayıran bölge oldu. Sağlık harcamalarına en yüksek payı yüzde 2,4 ile TR1 İstanbul bölgesi ve TR2 Batı Marmara bölgesi, en düşük payı ise yüzde 1,3 ile TRB Ortadoğu Anadolu bölgesi ayırdı.

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