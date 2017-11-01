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En fazla mikrop taşıyan eşya: Kadın çantaları

Yapılan bir araştırmaya göre, kadın çantaları tuvaletten daha fazla mikrop taşıyor.

01.11.2017 - 17:47
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  2. Yaşam

Good Housekeeping Institute ev bakım guruları tarafından yayınlanan bir raporda normal bir evde tuvaletten daha fazla mikrop barındıran sekiz nokta belirtildi.

EN KİRLİ EŞYA ÇANTA

Diş fırçası, uzaktan kumanda ve banyo havlularının da olduğu listede kadınların her daim yanlarında gezdirdikleri çantalar ise en fazla mikrop taşıyan eşya olarak sıralandı.

En fazla mikrop taşıyan eşya: Kadın çantaları

Rapora göre tuvaletler, mutfak tezgahları ve diğer kirli köşeler ev temizliği sırasında düzenli olarak temizlendiği için aslında en fazla mikrobun daha az bariz olan noktalarda olduğu vurgulanıyor.

ÇANTALARI YERE BIRAKMAYIN

Raporda uzmanlar mikropların yayılmasını önlemek için çantaların restoranlarda, tuvaletlerde ve tren gibi toplu taşıma araçlarında yere koymaktan ziyade askıya veya kapı koluna asılmasını öneriyor.

En fazla mikrop taşıyan eşya: Kadın çantaları

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