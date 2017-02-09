En fazla sigara tüketenler uzun yol şoförleri

Düzenlenen etkinlik kapsamında Manisa Kent Ormanı girişinde buluşan sigarayı bırakan vatandaşlar, burada bulunan parkurda sabah yürüyüşü yaptı. Sigarayı bırakan 13 vatandaşla birlikte Manisa Vali Yardımcısı Mesut Eser, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, Manisa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Osman Altıparmak ve sağlık çalışanları katıldı.

"TÜRKİYE'DE 15 YAŞ ÜZERİ 15 MİLYON SİGARA İÇİYOR"

Yürüyüşün ardından protokol ve sigarayı bırakan vatandaşlar burada birlikte kahvaltı yaptı. Etkinlikte konuşan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, Türkiye'de 15 yaş üzeri 15 milyon kişinin sigara içtiğini belirterek, "Biz 1 yıl içerisinde 100 bin vatandaşımızı sigaraya bağlı akciğer hastalıkları, kalp damar hastalıkları ve inme sebebiyle kaybetmekteyiz. Bu toplam ölümlerin yüzde 23'ü demek. Biz eğer sigarayla ilgili tedbirlerimizi almazsak bunun 2030 yılında 240 bine ulaşması öngörülmekte. Sigarayla ilgili sigara içmeyenlerin en önemli dayanağı dumansız hava sahası. Bunu korumakla ilgili çalışmalarımızı bakanlık olarak ciddi bir şekilde yapmaktayız. Burada biz toplam 411 ihlal saptadık. Bunların 25 adetinde kapatma cezası, diğer 386 adetinde para cezası, toplamda 800 bin liranın üzerinde bir para cezası uygulandı. Bizim yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarda 11 bin 511 kişiye hem psikolojik hem de ilaç desteği verildi. Bu kişilerden bin 921'i 1 yıl temiz kalmak suretiyle sigarayı bıraktılar" dedi.

"YAŞAM KALİTESİ YÜZDE 40 DÜŞÜYOR"

Etkinlikte konuşan Manisa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Osman Altıparmak, "2011 yılında yatırıma 50 bin lira bütçe ayrıldı. Sigaraya verdiğimiz para ise 51 bin lira. Sigara içen bir kişinin yaklaşık olarak ömür boyunca sigara içtikten sonra nefes darlığına yakalandığında bir kişinin maliyeti yaklaşık olarak 750 bin liradır. Dolayısıyla bir ekonomik boyutu da var. Sağlık boyutunda sigara içen birinin yaşam kalitesi yaklaşık olarak yüzde 40 normal insana göre daha düşüktür. Sabah kalktığında baş ağrısıyla kalkar. Günlük performansı düşer. Ailesel, sosyal ve toplumsal ilişkilerinde daha sinirli, gergin, uyumsuz ve huzursuzdur" diye konuştu.

EN FAZLA SİGARA TÜKETİMİ UZUN YOL ŞOFÖRLERİNDE

En fazla sigara tüketen meslekleri açıklayan Altıparmak, "Benim tecrübelerime dayanarak en çok gördüğüm meslek grubu şoförler çok yoğun kullanıyor. Fabrikada çalışan işçi grubu ki ilimizde Türkiye'nin önde gelen sanayileri kuruluşlarının yoğun olduğu bölge. Özellikle sanayide çalışan işçi grubunda çok yoğun olarak kullanılıyor. İşin sosyal ve psikolojik boyutu var. Sonuçta özellikle uzun yol şoförleri, araçlarında trafikteler. Sosyal olarak psikolojik olarak yalnızlar. Dolayısıyla paylaşım olarak görüyorlar. Bir de trafiğin kendisine yapmış olduğu psikolojik stres" diye konuştu.