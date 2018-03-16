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En güvenli otomobil testlerine Volvo damgası

Her yıl düzenli olarak yapılan Euro NCAP testlerinde çıkan son sonuçlarda Volvo'nun üstünlüğü göze çarpıyor.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 11:36..
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Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Otomobil üreticileri için prestij, otomobil alıcıları için de güven anlamına gelen Euro NCAP testleri, araçları bir dizi güvenlik testinden geçirerek bağımsız bir puanlama ile en güvenli otomobilleri belirliyor.

Her yıl düzenli olarak yapılan testlerde, 2017 sonuçlarına baktığımızda Volvo'nun ağırlığını koyduğu bir liste görüyoruz.

En güvenli otomobil testlerine Volvo damgası

EN GÜVENLİ OTOMOBİL XC60

Volvo SUV ailesinin ortanca ferdi XC60, Euro NCAP testlerinde en yüksek puanı almayı başardı. Sürücü, yolcu, çocuk güvenliği, teknik donanım, yaya güvenliği kategorilerinde toplamda en yüksek puanı alan XC60, testleri 100 üzerinden 89 puan ve 5 yıldızla tamamlamayı başardı.

XC60'ın hemen ardından 87 puan ve 5 yıldızla testlerden başarılı bir şekilde çıkan Volkswagen Arteon yer aldı. Arteon'u ise Volvo ailesinin diğer otomobilleri olan V90 ve S90 izledi.

En güvenli otomobil testlerine Volvo damgası

SINIFININ EN İYİLERİ

Euro NCAP testlerinde başarılı sonuç alan otomobiller sınıflarına göre de sıralandı. Özellikle küçük aile otomobili kategorisinde Subaru'nun dikkat çektiği sıralamada, Volkswagen de öne çıkan markalardan biri oldu.

En güvenli otomobil testlerine Volvo damgası

Euro NCAP 'Sınıfının en iyileri' sıralaması:

Lüks otomobil : Volkswagen Arteon
Büyük SUV : Volvo XC60
Küçük SUV : Volkswagen T-Roc
Süpermini : Volkswagen Polo
Küçük MPV : Opel Crossland X
Küçük Aile : Subaru XV ve Subaru Impreza

En güvenli otomobil testlerine Volvo damgası

FIAT SINIFTA KALDI

Euro NCAP sonuçlarında alt sıralara baktığımızda Fiat modelleri dikkat çekiyor. İtalyan üreticinin Punto modeli 36,5 puanla yıldız almayı başaramazken, yine Fiat'ın mini modeli 500, 48 puan toplayarak 3 yıldızda kaldı. Birbirine yakın puanlara sahip Fiat Doblo ve Alfa Romeo Giulietta da en güvensiz otomobiller arasında yer aldı.

Fiat'ın ardından Fransız markaları Dacia ve DS Automobiles da alt sıralardan kurtulamadı. Renault grubu üreticilerinden Dacia'nın Duster modeli 57,5 puan toplayarak vasatı aşamadı. Bir başka Fransız DS3 de Duster'a yakın bir puan topladı ve sınıfı geçemedi.

En güvenli otomobil testlerine Volvo damgası

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