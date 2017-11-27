En hızlı büyüyen teknoloji şirketleri açıklandı

Türkiye’ye yönelik yapılan araştırmaları ile gündeme gelen ve Türkiye’de faaliyetlerine 1986 yılında başlayarak hız kesmeden devam eden dünyaca ünlü denetim şirketi Deloitte her yıl açıkladığı listesine yeni isimler ekleyerek teknolojik büyümelere ışık tutmaya devam ediyor. Vizyonunu mükemmelliğin belirleyicisi olmak olarak tanımlayan Deloitte yönetim danışmanlığı, denetim, kurumsal finansman, kurumsal risk, vergi gibi önemli dallarda araştırma raporları sunuyor. Şirket Türkiye merkezli isimlerin yer aldığı Teknoloji Fast 50 raporunda Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini açıklayarak 50 şirkete bu listede yer verdi. Teknoloji odaklı büyümelerin önemi her yıl açıklanan bu raporla oldukça net bir şekilde ifade ediliyor.

BİRÇOK FİRMA YER ALIYOR

Sektörde öncü isimlere yapılanma, yeniden düzenleme, organizasyon alanlarında tam hizmet ilkesini benimsemiş olan Deloitte’in bu yıla yönelik sunduğu raporda yazılım, iletişim, donanım ve medya şirketleri yer alıyor. En yüksek büyüme oranını yüzde 68 ile yazılım şirketleri gösterirken ardından yüzde 18 oranıyla iletişim şirketleri yer alıyor. Sunulan raporda başarı sırasına yüzde 12 donanım ve yüzde 2 oranıyla medya şirketleri eşlik ederek ilerliyor. Teknolojik büyümenin her geçen yıl arttığı ve oldukça sevindirici oranların yer aldığı bu raporun birincisi e-lojistik de öncü isimlerden ve teknoparklar tarafından ilk kez kurulan OPLOG olurken ikinci sırada Armut üçüncü sırada Teknofix yer aldı. Teknolojik büyüme oranlarını sunulan bu şirketlerin yaklaşık yüzde 74’ü İstanbul odaklı olurken geri kalanları ise Ankara merkezli. Bu sonuçlar da İstanbul’un global pazarda ne denli önemli bir yere sahip olduğunu gösterir nitelikte.

EN HIZLI BÜYÜYEN FİRMA OPLOG

Rakamlardan bahsedecek olursak, 1. olan OPLOG 4 yıllık süreçte yüzde 4564’lük büyüme gösterirken, onu izleyen Armut yüzde 2800’lük büyüme rakammına ulaştı. 3. sıradaki Teknofix, CRM hizmetli sunmakta olan bir teknoloji şirketi, yüzde 1635 büyüme rakamlarına ulaştı. Listenin ilk 10’una girme başarısı gösteren diğer firmalar ise: Hype, ARD Grup, Peak Up, Insider, oBilet, Triomobil, RK Soft oldu. Teknolojik büyüme rakamlarının oldukça konuşulduğu bu raporda bir ilke imza atan oBilet.com ise seyahat sektöründe göstermiş olduğu teknolojik gelişmeler ile %1041 oranında başarılı bir büyüme göstererek listede 8. sırada yerini aldı.

Toplam 50 şirketin bulunduğu raporda birçok sektöre öncülük eden firmalar bulunurken seyahat sektöründe bayrağı oBilet.com tek başına kaldırdı. Şirket için oldukça önemli bir başarı olan bu büyüme aynı zamanda Türkiye’nin gelişen seyahat sektörüne işaret etti. Teknolojiyle büyüyen oBilet.com kurucularından Ali Yılmaz rapor sonucuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

OBİLET HIZLA BÜYÜYOR

Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak’ın kuruculuğunu yaptığı ve yaklaşık 5 yıldır online platformda bilet satışı sunan oBilet.com birçok otobüs firmasını bu platformda birleştirerek kaliteye ve güvene dayanan bir hizmet veriyor. Oldukça başarılı oranlarda bilet satışları gerçekleştiren bu firma her geçen gün büyümeye devam ederken, önceleri sadece otobüs firmalarını kapsayan platformu genişleterek uçak bileti satışlarını da bünyesine dahil etti. Bu hamlenin ardından büyümeye hız kesmeden devam eden oBilet.com hava yolu firmalarını da bünyesinde barındırmayı başardı.

Teknolojiyi seyahat ve turizm sektörüyle harmanlayan oBilet.com’un kurucularından Ali Yılmaz yaptığı açıklama da sonuçlardan fazlasıyla memnun olduklarını ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri başlığının altında oBilet.com’un bulunmasından gurur duyduklarını ifade etti. Geçtiğimiz dönemde 2,4 milyon bilet satışı yapan oBilet.com için Ali Yılmaz’ın yaptığı açıklamada bu satışların önümüzdeki dönemlerde 3,5 milyondan fazla olması için çalışmaların yapılacağı ifade edildi. Sattıkları otobüs biletleriyle Türkiye’nin her köşesine ulaşmayı amaçladıklarını belirten Ali Yılmaz, büyüme odaklı yeni yatırım hedeflerinin de mevcudiyetinden bahsetti. Seyahat sektöründen başka ismin listede bulunmaması obilet.com’un yakalamış olduğu başarıyı gözler önüne serdi.

İNOVİA HER YIL LİSTEDE

Sonuçlar hakkında dikkat çeken bir diğer detay ise, Türk Telekom yatırımı olan İnovia Bilişim Sistemleri, üst üste 12 yıl ilk 50 listelemesine girme başarısı göstermiş olmasıydı. Ayrıca İnovia Big Star olarak adlandırılan kategoride de En İyi Performans Gösteren Şirket ödülünü kazandı. İnovia yöneticisi Aydın Ersöz, tamamen yerli kaynaklar ile sağladıkları bu başarının kendilerini mutlu ettiğini, 12 yıllık bu istiktarlı süreci gelecek sene ödül alarak pekiştirmek istediklerini belirtti.