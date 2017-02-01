En iyi ev, en doğru fiyata Şenkaya İnşaat’ta

Projelerini İstanbul’un Kurtköy bölgesinde yoğunlaştıran Şenkaya İnşaat, kaliteli yaşamı ulaşılabilir fiyatlarla sunarak sektöre yeni bir soluk getiriyor.

Şenkaya Felsefesi İle Zengin Olabilirsiniz!

Yönetim Kurulu Başkanlığını Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İnşaat Mühendisi Ferruh Şenkaya’nın yürüttüğü Şenkaya İnşaat, 1995 yılında yatırım, inşaat ve taahhüt işleri yapmak üzere kuruldu. Konutta gerçek dünya standartlarını müşterilerine en uygun fiyatlarla sunan Şenkaya İnşaat, çok kazandıran yatırımlarına doğru lokasyonlarda hızla devam ediyor.

ŞİRKET İSTANBUL'DA FAALİYET GÖSTERİYOR

Kuruluşundan bu yana iş merkezleri, fabrikalar, otomotiv plazaları, kültür merkezleri, konut ve villa siteleri inşa eden ve 2011 yılında şirket merkezini İzmir’den İstanbul’a taşıyan Şenkaya inşaat; 2011 yılından itibaren ‘Planet’ temalı projeleriyle kalite ve çevre bilincinden ödün vermeden İstanbul’da faaliyet göstermekte.

ŞİRKET KONUT ÇALIŞMALARINI KURTKÖY'DE SÜRDÜRÜYOR

Aklınızdaki mükemmel konut anlayışını aklınızdaki fiyatlarla, üstelik banka güvencesi ile sunan Şenkaya, Türkiye’de eşine az rastlanır bir şirket profili olarak göze çarpıyor. Konut çalışmalarını İstanbul’un Kurtköy bölgesinde yoğun olarak sürdüren Şenkaya, bölgede hayata geçirdiği Garden Planet ve Blue Planet projelerini sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu, yeni projesi olan Park Planet’in heyecanını yaşıyor.

Garden Planet ve Blue Planet Sahiplerine Teslim Edildi!

2014 YILINDA TAMAMLANDI

Şenkaya’nın ikisi de Kurtköy’de bulunan projelerinden Garden Planet, 1+1’den 4+1’e kadar geniş bir yelpazeye sahip olan 370 konuttan meydana geliyor.

21 bin metrekare arazi üzerinde yükselen projenin yüzde 70’i, yoğun tempoda çalışan şehir insanının yeşile olan özlemini giderecek kadar yeşil alan içeriyor. Proje 2014 yılında tamamlanarak sahiplerine teslim edildi.

Şenkaya’nın bir diğer yatırımı olan Blueplanet projesinde 254 adet konut yer alıyor. Yüzde 70’lik kısmı yeşil alanlara ayrılmış olan Blue Planet projesinde daire tipleri 1+1’den 4+1’e kadar çeşitlilik gösteriyor. Blue Planet projesi ise 2015 yılında daire sahiplerine teslim edildi.

Düşlediğiniz Hayata Bir Adım: Park Planet

Şenkaya’nın yeni projesi olan Park Planet, Kurtköy bölgesinde 10 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçiriliyor. Toplam 240 daireden meydana gelen Park Planet projesinde daireler 1+1’den 4+1’e kadar değişen seçeneğe sahip.

BİRÇOK AYRICALIK SUNULUYOR

Sahiplerine yalnızca konut değil, yeni ve farklı bir yaşam sunan Park Planet projesinde, oyun odaları, açık-kapalı yüzme havuzu, kış bahçesi, yürüyüş parkuru, seyir terası, çocuk oyun parkı, geniş yeşil alanlar ve daha birçok ayrıcalık sunuluyor.

Gerçek Dünya Standartlarına Ulaşmak Artık Şenkaya İle Daha Kolay!

DÜNYA STANDARTLARI MAKUL FİYATLARLA SUNULUYOR

Her ayrıntının özenle düşünüldüğü Şenkaya projelerinde istediğiniz standartlar artık uzağınızda değil. Şenkaya projelerinde gerçek dünya standartları ulaşabileceğiniz makul fiyatlarla sunuluyor. Şenkaya’nın maksimum kalitedeki konut projeleri, her bütçeye uygun fiyatlar üzerinden, kaliteyi yaşamak isteyen tüketicilerle buluşmaya devam ediyor.

Kar payı minimum tutulan projelerde banka güvencesine dayalı satış sistemi ile müşterilerine maksimum memnuniyet sunan Şenkaya İnşaat, müşteri dostu satış sistemi ile de sektörde fark yaratıyor.

Şenkaya Projelerinde Zengin Olmamanız İmkansız!

Şenkaya’nın konut projelerinde, yatırıma dönüştürülen daireler, sahiplerine anında kazandırıyor. En düşük fiyat üzerinden alınan daireler 2. elde çok hızlı bir şekilde kendi değerini katlayarak ev sahiplerinin beklentilerini maksimum düzeyde karşılıyor. Yüksek kar potansiyeline sahip olan Şenkaya projelerinde alırken de satarken de yüzünüz gülecek.

Şenkaya Felsefesi Nasıl Zengin Ediyor?

Şenkaya felsefesinde zengin olmak için tek yapmanız gereken ilk evinizi almak… Yatırıma dönüştürülen ilk konutunuzu teslim süresine yakın bir tarihte sattığınızda kendini katlayan bir kazanç sağlıyor. Aynı felsefeyi ikinci hatta üçüncü eviniz üzerinden uygulayarak minimum zamanda kazancınızı katlayarak zengin olabilirsiniz.

İşte Park Planet Projesi Fiyat Listesi!

Şenkaya İnşaat’ın yeni projesi Park Planet’te birbirinden cazip fırsatlar ve uygun fiyatlar sizi bekliyor. Lansman öncesi indirimli fiyatlardan faydalanmak için acele edin. İşte Park Planet projesinin güncel fiyatları:

Park Planet projesinde,

1+1 daireler 240 bin lira,

2+1 daireler 320 bin lira,

3+1 daireler 560 bin lira,

4+1 daireler ise 780 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Şenkaya’dan Yeni Yatırımlar Yolda!

YENİ PROJELERLE MÜŞTERİLERİN KAZANCI ARTACAK

Yatırımlarını Kurtköy bölgesinde sürdüren Şenkaya, müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. Kurtköy’de hayata geçireceği Park Planet’le birlikte yeni bir projeye başlayacak olan firmanın bu yeni projesi de aynı bölgede yükselecek. İstanbul’un çeşitli yerlerinde proje planlamaları yapan Şenkaya, yeni projelerinde de müşterilerinin kazancını maksimuma çekerek yüzlerini güldürmeye devam edecek.