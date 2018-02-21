Dünyanın en iyi kütüphaneleri

Kütüphaneleri çoğu zaman kitap okumak ve araştırma yapmak için kullanırız. Asıl amaç budur nitekim. Aynı zamanda verimli ders çalışmak için tercih ederiz. Sessiz ve sakin bir ortamda hem dinlenir, hem de kitap okumanın keyfine varırız.

Kitap Ayracı sayfası olarak siz okurlara Türkiye'nin önde gelen 100 kütüphanesi adlı çalışmayı beğeninize sunmuştuk. Bu haberimizde ise dünyanın en iyi 20 kütüphanesi yer alıyor.

Olur da, bu ülkelere bir gün yolunuz düşerse belki uğramak istersiniz.

Avusturya'da bulunan Melk Monastery Library, Melk, kütüphanesi Melk Abbey en büyük ve en güzel Avrupa Barok topluluklarından biridir. Muhteşem mimarisi dünyaca ünlüdür ve UNESCO'nun dünya kültür mirasının bir parçasıdır.

Amerika'da bulunan Seattle Halk Kütüphanesi, tüm medyada bilgi dolaşımı için bir sivil alan ve sonsuza dek yenilikçi bir örgütlenme sistemi yaratıyor.

Büyüyen fiziksel toplama - Kitaplar Spiral. Kütüphanenin çeşitli programları sezgisel olarak beş platformda ve dört adet akan "arasında" düzenlenmiş olup, binaların ayırt edici yönlerini şekillendirmekte ve şehre hem zerafeti hem de mantığı açısından sağlam bir ilham binası.

İrlanda'da 1712 ve 1732 yılları arasında inşa edilen Trinity College'in ski kütüphanesindeki Long Room, koleksiyonun 200.000 eski kitabını elinde tutuyor.

Ottawa Ontario'daki Parlamento Tepesi'ndeki Merkez Bloğun arkasında bulunan kütüphane, 1916'da yakıldıktan sonra o büyük binanın orijinal enkarnasyonunun son dokunulmamış kısmıdır.

Kütüphane, şekil ve dekor asıl olarak otantik olmasına rağmen, 1876'daki inşaatından bu yana 2002 ve 2006 yılları arasında pek çok kez genişletilmiş ve yenilenmiştir. Bina bugün bir Kanadalı ikon görevi görüyor ve Kanada on dolarlık banknotunun ön yüzünde görünüyor.

Abbey Library St. koleksiyonu İsviçre'nin en eskisidir ve dünyadaki en eski ve en önemli manastır kütüphanelerinden biridir. Kütüphane 8. ila 15. yüzyıllara ait 2,100 el yazması, 1,650 incunabula (1500'den önce basılmıştır) ve eski basılı kitaplara sahiptir.

Bu el yazmaları cam kutuların içine yerleştirilir. Bu el yazmalarının en iyileri arasında İrlandalı, Carolingian ve Ottonian bulunmaktadır. Kütüphane yaklaşık 160.000 cilt tutar ve çoğu kamu kullanımı için kullanılabilir.

Okumak istediğiniz şeyle ilgilendiğinizi bilmek için, rafların üst kısmında, orkestralarınızın ilgisini çeken ipuçları veren bir ipucu bulunur.

Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi ABD'nin ulusal kütüphanesidir. Dünyanın en büyük ve en önemli kütüphanelerinden olan kongre kütüphanesi Washington, D.C.'de bulunmaktadır. Ayrıca ABD’de yer alan en eski federal kültür yapısıdır.

Wiblingen Manastırı 1093 yılında Hartmann ve Otto von Kirchberg tarafından kuruldu, hem manastır hem de kütüphane olrak hizmet vermektedir.

Belarus Ulusal Kütüphanesi 15 Eylül 1922'de kurulmuş olup Belarus Cumhuriyeti telif kütüphanesi.

En büyük Belarus basılı koleksiyonunu ve Rusya Devlet Kütüphanesi'nin (Moskova) ve Rus Ulusal Kütüphanesinin (St Petersburg) arkasında üçüncü büyük kitap koleksiyonunu barındırıyor.

2002'de inşa edilen 3.600 m²'lik kütüphane, çok katmanlı platformlar, bağlantı merdivenleri, cam panelli köprüler, dinamik aydınlatma ve müzik ve insan icad tarihindeki büyük başarıları kutlayan özel olarak görevlendirilmiş sanat eserlerine sahiptir. (ABD)





Rio de Janeiro'daki en güzel kütüphane, şehir merkezinin kuzeybatısında, pürüzlü bir tuğla yol üzerinde grafiti etiketli binalar arasına sıkıştı. Cephedeki ünlü Portekizli kaşiflerin büstleri güvercinlerin çöpleri ve yabani otları kaldırımdan atarken gözetliyor.



Real Gabinete Portugues de Leitura, kabaca kraliyet okuma salonuna çeviriyor, 1837'de inşa edilmiştir. 16, 17 ve 18. yüzyıllardan 350.000'den fazla eserin yanı sıra küçük bir resim ve eski paralar koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

British Museum'un Büyük Okulu'nun merkezinde yer alan British Museum Reading Room , eskiden İngiliz Kütüphanesi'nin ana okuma odası olmuştur. 1997'de bu işlev Londra'nın St Pancras kentindeki yeni İngiliz Kütüphanesi binasına taşındı.

Ancak Okuma Odası orijinal haliyle British Museum'da kaldı. Sidney Smirke tarafından tasarlanan ve 1857'de açılan Okuma Salonu, 1997'de yenileme için geçici kapanana kadar sürekli kullanımda idi. 2000 yılında yeniden açıldı ve 2007'den 2014'e kadar geçici sergilere sahne oldu.

O zamandan beri kapatıldı ve gelecekteki kullanımı tartışılıyor.

isveş'te bulunan Riksdag Kütüphanesi halka açıktır. Sosyal bilimler ve hukuk için uzman bir kütüphanedir.

Temel görevi, karar verme için gerekli olan verileri Riksdag'a sunmaktır ve koleksiyonlar Riksdag'ın ihtiyaçlarına uyacak şekilde inşa edilmiştir. Kütüphanedeki kitapların çoğu ödünç alınabilir.

Sansovino Kütüphanes İtalya Roma'da hizmet veren tarihi yapı, ünlü bir heykeltıraş tarafından inşa edildi.

1878'de hayırsever George Peabody'nin talebi üzerine kurulan Baltimore Kütüphanesi, başlangıçta, sevilen Baltimore halkı tarafından kullanılmak üzere yarattığı bir sanat ve kültür enstitüsünün-Amerika'nın ilk müzik konservatuvarının parçasıydı.

Rijksmuseum Araştırma Kütüphanesi dünyadaki en önemli sanat kütüphanelerinden biridir. Müzelerin koleksiyonları ile ilgili müzayedeler, sergiler, ticaret ve koleksiyon kataloglarının yanı sıra kitaplar, süreli yayınlar ve yıllık raporlar 1885'ten beri kesintisiz olarak toplanmıştır.

Kütüphane, Rijksmuseum ana binasında yer alır ve bir okuma odası ve bir çalışma odası içerir. Okuma odasında, kütüphanelerin koleksiyonlarına, çalışma odasında Baskı Odası koleksiyonlarını ve koleksiyon belgelerini inceleyebilirsiniz. (Hollanda)





Admont Manastırı, Avusturya'nın Admont şehrinde Enns Nehri'nde yer alan Benedikt'te bir manastır. Kütüphane ise, üç bölüme ayrılmıştır ve toplam uzunluğu 70 m (230 ft), genişliği 14 m (46 ft) ve yüksekliği 11 m'dir (merkezi kubbe içerisinde 12.7 m).

Tavan süslemesi, o sırada 80 yaşında olan ve 1775 ve 1776 yaz aylarında freskleri tamamlayan Bartolomeo Altomonte'nin yedi freskosu. Freskler insanın bilimlerden İlahi olana kadar düşünme ve konuşma konusundaki adımlarını tasvir ediyor.

Abbey Kütüphanesi 270.000'den fazla cilt ile Avusturya'nın en büyük özel kütüphanesi.

Herzog Ağustos Kütüphanesi, Julius, Brunswick-Lüneburg Dükü tarafından 1572'de kuruldu.17. yüzyılda Alplerin kuzeyinde en büyük kütüphaneydi. Kütüphane, Duke Augustus'tan (1579-1666) sonra Wolfenbüttel'de tutulan koleksiyonu büyük ölçüde büyüttü.

Ordular, yüzyıllar boyu ileri geri geçtiler, ancak koleksiyon iyi korundu. Generallerin kütüphaneyi özel koruma altına aldığı çok büyük bir önem taşıyor ve kütüphane, dünyadaki en eskilerden biridir ve koleksiyonunu kaybetmemiştir.

Prag, Çek Cumhuriyeti 'nde bulunan Strahov Manastırı ve Kütüphanesi dünaynın en eski kültür merkezlerinden biridir.

Ergül Tosun

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