Kitapseverlerin okuması gereken polisiye romanlar

En çok satan kitap listelerine şöyle bir göz attığımızda roman, öykü, deneme ve tarih kitapları ön sıralarda yer alıyor. Polisiye edebiyatın yaygınlaşmasıyla beraber, okurlar da bu heyecan dolu kitaplara yöneldi. Türkiye'de yazar Ahmet Ümit'in romanları ise çok okunan eserlerin başında geliyor.

Polisiye edebiyat, okurları heyecanladıran, her kitap gibi sonu merakla beklenir. İşlenen cinayetin faiilerini bulmak için en ufak ayrıntıyı bile değerlendiren dedektiflerin titiz çalışması sonucu yakalanan katil ya da katiller. Polisiye yazarlarının sık başvurduğu final kısmı ise, katilin hiçbir zaman okurların rtahmin ettiği kişi olmaması.

Kitap Ayracı, polisiye kitaplar arasında sizler için bir seçki hazırladı.

AHMET ÜMİT - KAVİM

Göğsünde haç saplı bıçakla öldürülmüş bir adam. Adamın kanıyla satırları çizilmiş bir İncil. Ahmet Ümit'in nefes kesen romanı.

Yazar: Ahmet Ümit

Yayınevi: Everest Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2016

Dili: Türkçe

Syf: 535

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D&R

ALİ SÜHA UYAR & ORHAN TEOMAN - BİZAN ÇÖPLÜĞÜ

Tarihin dedektifi El Turko yine işbaşında. El Turko, Pera Palas'ta yaşanan Rahip Enzo'nun ani ölümünün ardındaki gizemi yine akılalmaz yöntemlerini kullanarak çözebilecek mi?

Yazarlar: Ali Süha Uyar & Orhan Teoman Özdemir

Yayınevi: Parşömen Yayınları

Baskı yılı: 2010

Dili: Türkçe

Syf: 234

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D&R

AGATHA CHRISTINE - DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET

Korku-gerilim edebiyatının klasiklerinden. Karlar atlında bir trende herkesden uzakta yaşanan entrika dolu bir yolculuk.

Yazar: Agatha Christine

Yayınevi: Altın Kitaplar

Çeviren: Gönül Suveren

Baskı yılı: 2007

Syf: 170

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D&R

ALGAN SEZGİNTÜREDİ - KATİLİN MESELESİ

Katilin Meselesi'nde Vedat Kurdel, turistik bir kasabadaki Şekspiryen bir dizi cinayeti aydınlatmaya çalışıyor. İşin içinde arkeolojik kazılar, şaibeli bir taş ocağı, konuşan karıncalar ve bir hayalet de var.

Yazar: Algan Sezgintüredi

Yayınevi: April Yayıncılık

Baskı yılı: 2014

Syf: 342

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İdefix

GREG LOOMIS - KIPTİ SIRRI

Sır romanlarının efsane yazarı Gregg Loomis'ten büyük bir heyecan fırtınasına davet var.

Yazar: Gregg Loomis

Yayınevi: Pegasus Yayınları

Çeviren: Enver Günsel

Baskı yılı: 2010

Syf: 408

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D&R

JO NESBO - HAYALET

Müthiş hızlı, heyecanlı bir hikâye… Bağımlılık yapan, sürükleyici bir roman.

Yazar: Jo Nesbo

Çeviren: Dost Körpe

Yayınevi: Doğan Kitap

Baskı yılı: 2017

Syf: 512

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OSMAN AYSU - KANLI PAZAR

Türk polisiyesinin usta kalemi Osman Aysu'dan nefes kesen bir cinayet romanı...

Yazar: Osman Aysu

Yayınevi: Alfa Yayınları

Baskı yılı: 2011

Dili: Türkçe

Syf: 362

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CHRIS EWAN - SIĞINAK

Tırnaklarınızı kemirtecek kadar merak uyandırıcı…

Yazar: Chris Ewan

Yayınevi: Pegasus Yayınları

Çeviren: Nil Karaca

Baskı yılı: 2016

Syf: 440

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D&R

LEO PERUTZ - KIYAMET GÜNÜ USTASI

Beş gün süren trajik hortlak hikâyesi.

Yazar: Leo Perutz

Yayınevi: Labirent

Baskı yılı: 2015

Syf: 160

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D&R

GÖKÇE İSPİ TURAN - ADEM ADEMOĞLU'UN TEK MUZAFFER GÜNÜ

Âdem Âdemoğlu, Serra gibi sert bir duvara çarpınca anladı sıradan dünyasının sınırlarını.

Yazar: Gökçe İspi Turan

Yayınevi: Yitik Ülke Yayınları

Baskı yılı: 2014

Syf: 99

Dili: Türkçe

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected] com



