Kitapseverlerin okuması gereken polisiye romanlar

En çok satan kitap listelerine şöyle bir göz attığımızda roman, öykü, deneme ve tarih kitapları ön sıralarda yer alıyor. Polisiye edebiyatın yaygınlaşmasıyla beraber, okurlar da bu heyecan dolu kitaplara yöneldi. Türkiye'de yazar Ahmet Ümit'in romanları ise çok okunan eserlerin başında geliyor.
Polisiye edebiyat, okurları heyecanladıran, her kitap gibi sonu merakla beklenir. İşlenen cinayetin faiilerini bulmak için en ufak ayrıntıyı bile değerlendiren dedektiflerin titiz çalışması sonucu yakalanan katil ya da katiller. Polisiye yazarlarının sık başvurduğu final kısmı ise, katilin hiçbir zaman okurların rtahmin ettiği kişi olmaması.
Kitap Ayracı, polisiye kitaplar arasında sizler için bir seçki hazırladı.
AHMET ÜMİT - KAVİM
Göğsünde haç saplı bıçakla öldürülmüş bir adam. Adamın kanıyla satırları çizilmiş bir İncil. Ahmet Ümit'in nefes kesen romanı.
Yazar: Ahmet Ümit
Yayınevi: Everest Yayınları
Türü: Roman
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 535
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ALİ SÜHA UYAR & ORHAN TEOMAN - BİZAN ÇÖPLÜĞÜ
Tarihin dedektifi El Turko yine işbaşında. El Turko, Pera Palas'ta yaşanan Rahip Enzo'nun ani ölümünün ardındaki gizemi yine akılalmaz yöntemlerini kullanarak çözebilecek mi?
Yazarlar: Ali Süha Uyar & Orhan Teoman Özdemir
Yayınevi: Parşömen Yayınları
Baskı yılı: 2010
Dili: Türkçe
Syf: 234
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AGATHA CHRISTINE - DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET
Korku-gerilim edebiyatının klasiklerinden. Karlar atlında bir trende herkesden uzakta yaşanan entrika dolu bir yolculuk.
Yazar: Agatha Christine
Yayınevi: Altın Kitaplar
Çeviren: Gönül Suveren
Baskı yılı: 2007
Syf: 170
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ALGAN SEZGİNTÜREDİ - KATİLİN MESELESİ
Katilin Meselesi'nde Vedat Kurdel, turistik bir kasabadaki Şekspiryen bir dizi cinayeti aydınlatmaya çalışıyor. İşin içinde arkeolojik kazılar, şaibeli bir taş ocağı, konuşan karıncalar ve bir hayalet de var.
Yazar: Algan Sezgintüredi
Yayınevi: April Yayıncılık
Baskı yılı: 2014
Syf: 342
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GREG LOOMIS - KIPTİ SIRRI
Sır romanlarının efsane yazarı Gregg Loomis'ten büyük bir heyecan fırtınasına davet var.
Yazar: Gregg Loomis
Yayınevi: Pegasus Yayınları
Çeviren: Enver Günsel
Baskı yılı: 2010
Syf: 408
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JO NESBO - HAYALET
Müthiş hızlı, heyecanlı bir hikâye… Bağımlılık yapan, sürükleyici bir roman.
Yazar: Jo Nesbo
Çeviren: Dost Körpe
Yayınevi: Doğan Kitap
Baskı yılı: 2017
Syf: 512
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OSMAN AYSU - KANLI PAZAR
Türk polisiyesinin usta kalemi Osman Aysu'dan nefes kesen bir cinayet romanı...
Yazar: Osman Aysu
Yayınevi: Alfa Yayınları
Baskı yılı: 2011
Dili: Türkçe
Syf: 362
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CHRIS EWAN - SIĞINAK
Tırnaklarınızı kemirtecek kadar merak uyandırıcı…
Yazar: Chris Ewan
Yayınevi: Pegasus Yayınları
Çeviren: Nil Karaca
Baskı yılı: 2016
Syf: 440
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LEO PERUTZ - KIYAMET GÜNÜ USTASI
Beş gün süren trajik hortlak hikâyesi.
Yazar: Leo Perutz
Yayınevi: Labirent
Baskı yılı: 2015
Syf: 160
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GÖKÇE İSPİ TURAN - ADEM ADEMOĞLU'UN TEK MUZAFFER GÜNÜ
Âdem Âdemoğlu, Serra gibi sert bir duvara çarpınca anladı sıradan dünyasının sınırlarını.
Yazar: Gökçe İspi Turan
Yayınevi: Yitik Ülke Yayınları
Baskı yılı: 2014
Syf: 99
Dili: Türkçe
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected] com