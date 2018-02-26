En iyi üniversite kuluçka merkezlerinden ikisi Türkiye'de

Dünya genelinde 53 ülkedeki, 387 nokta ve ve 259 programı kapsayan girişimcilik kuluçka merkezlerinin karşılaştırıldığı UBI Global endeksi açıklandı.

“En İyi Üniversite Kuluçka Merkezleri” listesinin ilk sırasında ABD yer alırken, Türkiye, Hollanda ve İsveç ikişer merkezle girmeyi başardı.

İLK 10'DA İKİ TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Araştırmadaki ilk on kuluçka merkezi arasına, Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek ve Bilkent Cyberpark girmeyi başardı.

İTÜ Çekirdek listede üçüncü sırada bulunurken, Bilkent Cyberpark ise sekizinci sıradan listeye girdi.

İsveç merkezli araştırma kuruluşu UBI Global’in değerlendirmesinde, kuluçka merkezinin aldığı başvuru sayısı, operasyonel bütçesi, mentor, destekçi ve eğitmen havuzu, girişimcilere verilen eğitim, mentorluk sayısı, merkezin çıkardığı başarılı girişimci sayısı, girişimcilerin yarattığı istihdam, aldıkları yatırım ve ciro gibi birçok kriter bulunuyor.

PROJELERE 4.7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILDI

Araştırma verilerine göre, söz konusu merkezlerden 2017 yılında 3.2 milyar dolarlık satış geliri elde edildiği ve buralardaki projelere de toplamda 4.7 milyar dolarlık yatırım yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kuluçka merkezlerindeki ilk üç sektör tüketiciye yönelik, işletmelere yönelik ve sağlık alanındaki faaliyetler olarak raporda yer alırken, söz konusu merkezlerde yararlanılan ilk üç teknolojinin de nesnelerin interneti, büyük veri ve dijital sağlık olduğu vurgulandı.

UBI Global endeksinde, Brezilya, Meksika, Kanada, ABD ve Kolombiya’daki kuluçka merkezlerinin diğer ülkelerden daha ileri seviyede olduğu ortaya konuldu.

BÜYÜMEYİ OLUMLU ETKİLİYORLAR

Girişimcilerin ve start-up’ların ekonomik büyümeyi olumlu etkilediklerinin altı çizilen raporda, söz konusu şirketlerin istihdam yaratma oranlarının da geleneksel kurumlara göre daha hızlı arttığına dikkat çekildi.

14 BİN 500 MEZUN VERDİ

Araştırmaya göre, dünya çapındaki kuluçka merkezlerinde 2017’de 70 bin iş imkânı yaratılırken, 2012- 2016 arasında ise 14 bin 500 kişi kuluçka merkezlerindeki programlardan mezun oldu.

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre UBI Global araştırmasında, girişimlerin sosyo-ekonomik potansiyeli yüksek ekosistemleri oluşturduğu belirtilerek, özel sermaye şirketleri ve hükümetlerin söz konusu ekosistemleri ileriye taşıyacak kuluçka merkezlerine desteklerinin artarak sürdüğü kaydedildi.

İNOVASYON STRATEJİSİNİ BELİRLİYORLAR

Kuluçka merkezlerinin, ekonomik kalkınma programlarından daha verimli sonuçlar veren bir endüstri haline geldiğini ortaya koyan raporda, üniversite bağlantılı merkezlerin ise birçok ülkenin inovasyon stratejisini belirlemede önemli rol üstlendiği bildirildi.

Kuluçka Merkezi Ülke

1871- Chicago Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi ABD

YES!Delft Hollanda

İTÜ Çekirdek Türkiye

Uppsala İnovasyon Merkezi İsveç

IPN Incubadora Portekiz

INITS Avusturya

Arctic İş Geliştirme Merkezi İsveç

Bilkent Cyberpark Türkiye

Global Kuluçka Servisi Hindistan

UtrechtInc Hollanda