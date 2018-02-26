taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.792
USD
3,7848
EURO
4,6606
ALTIN
162,15
PETR
67,6400

En iyi üniversite kuluçka merkezlerinden ikisi Türkiye'de

Dünya çapındaki üniversitelerin değerlendirildiği, “En İyi Üniversite Kuluçka Merkezleri” listesine Türkiye’den, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek ve Bilkent Cyberpark girdi.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 17:55..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

b

Dünya genelinde 53 ülkedeki, 387 nokta ve ve 259 programı kapsayan girişimcilik kuluçka merkezlerinin karşılaştırıldığı UBI Global endeksi açıklandı.

“En İyi Üniversite Kuluçka Merkezleri” listesinin ilk sırasında ABD yer alırken, Türkiye, Hollanda ve İsveç ikişer merkezle girmeyi başardı.

İLK 10'DA İKİ TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Araştırmadaki ilk on kuluçka merkezi arasına, Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek ve Bilkent Cyberpark girmeyi başardı.

İTÜ Çekirdek listede üçüncü sırada bulunurken, Bilkent Cyberpark ise sekizinci sıradan listeye girdi.

İsveç merkezli araştırma kuruluşu UBI Global’in değerlendirmesinde, kuluçka merkezinin aldığı başvuru sayısı, operasyonel bütçesi, mentor, destekçi ve eğitmen havuzu, girişimcilere verilen eğitim, mentorluk sayısı, merkezin çıkardığı başarılı girişimci sayısı, girişimcilerin yarattığı istihdam, aldıkları yatırım ve ciro gibi birçok kriter bulunuyor.

PROJELERE 4.7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILDI

Araştırma verilerine göre, söz konusu merkezlerden 2017 yılında 3.2 milyar dolarlık satış geliri elde edildiği ve buralardaki projelere de toplamda 4.7 milyar dolarlık yatırım yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kuluçka merkezlerindeki ilk üç sektör tüketiciye yönelik, işletmelere yönelik ve sağlık alanındaki faaliyetler olarak raporda yer alırken, söz konusu merkezlerde yararlanılan ilk üç teknolojinin de nesnelerin interneti, büyük veri ve dijital sağlık olduğu vurgulandı.

UBI Global endeksinde, Brezilya, Meksika, Kanada, ABD ve Kolombiya’daki kuluçka merkezlerinin diğer ülkelerden daha ileri seviyede olduğu ortaya konuldu.

BÜYÜMEYİ OLUMLU ETKİLİYORLAR

Girişimcilerin ve start-up’ların ekonomik büyümeyi olumlu etkilediklerinin altı çizilen raporda, söz konusu şirketlerin istihdam yaratma oranlarının da geleneksel kurumlara göre daha hızlı arttığına dikkat çekildi.

14 BİN 500 MEZUN VERDİ

Araştırmaya göre, dünya çapındaki kuluçka merkezlerinde 2017’de 70 bin iş imkânı yaratılırken, 2012- 2016 arasında ise 14 bin 500 kişi kuluçka merkezlerindeki programlardan mezun oldu.

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre UBI Global araştırmasında, girişimlerin sosyo-ekonomik potansiyeli yüksek ekosistemleri oluşturduğu belirtilerek, özel sermaye şirketleri ve hükümetlerin söz konusu ekosistemleri ileriye taşıyacak kuluçka merkezlerine desteklerinin artarak sürdüğü kaydedildi.

İNOVASYON STRATEJİSİNİ BELİRLİYORLAR

Kuluçka merkezlerinin, ekonomik kalkınma programlarından daha verimli sonuçlar veren bir endüstri haline geldiğini ortaya koyan raporda, üniversite bağlantılı merkezlerin ise birçok ülkenin inovasyon stratejisini belirlemede önemli rol üstlendiği bildirildi.

Kuluçka Merkezi                                                       Ülke

1871- Chicago Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi       ABD

YES!Delft                                                                  Hollanda

İTÜ Çekirdek                                                             Türkiye

Uppsala İnovasyon Merkezi                                      İsveç

IPN Incubadora                                                         Portekiz

INITS                                                                         Avusturya

Arctic İş Geliştirme Merkezi                                      İsveç

Bilkent Cyberpark                                                     Türkiye

Global Kuluçka Servisi                                              Hindistan

UtrechtInc                                                                  Hollanda

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İBB'nin teknoloji eğitimleri meyvelerini veriyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin devam eden DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitimlere katılan gençler projelerini sergiledi.
Teknoloji devleri kendi para birimlerine sahip oldu
'Dünyaca ünlü şirketlerin para birimleri olsaydı nasıl olurdu?' merakı tasarlanan yeni görüntülerle giderildi.
Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus tanıtıldı
Samsung’un yeni amiral gemisi S9, Barselona’da görücüye çıktı.
Zırhlı araçlar sürücü olmadan da görev yapabilecek
4x4 zırhlı muharebe aracı "Ejder Yalçın", ihtiyaç halinde sürücüsüz de kontrol edilebilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

148
Murat Başoğlu davasında keşif yapıldı

Murat Başoğlu davasında keşif yapıldı

120
Sanatçılar Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Sanatçılar Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

269
Atatürk'ün Galatasaray'a yazdığı mektup

Atatürk'ün Galatasaray'a yazdığı mektup

51
Yunanistan Türkiye'ye karşı AB'yi yardıma çağırdı

Yunanistan Türkiye'ye karşı AB'yi yardıma çağırdı

109
Afrin operasyonunda 'Hilâl' gözüktü

Afrin operasyonunda 'Hilâl' gözüktü

69
Afrin'de terör hedeflerinin vurulma anı

Afrin'de terör hedeflerinin vurulma anı

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM