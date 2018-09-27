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En iyi üniversiteler sıralamasında Türkiye'den iki okul

İngiltere'de yüksek öğrenimle ilgili yayınlanan Times Higher Education (THE) dergisinin, Dünyanın En İyi Üniversiteleri listesinde Türkiye'den iki üniversite ilk 500'de yer alabildi.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 12:16..
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2017 yılında ise aynı listenin ilk 500'ünde Türkiye'den 5 üniversite yer alıyordu. Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nin ilk 500'de yer aldığı listede Türkiye'den toplam 23 üniversite bulunuyor.

Times Higher Education dergisi bu sıralamayı yaparken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve listede geçen yıl bulunduğu sıralamayı göz önüne alıyor.

BAĞDAT ÜNİVERSİTESİ İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ

Irak'ın en büyük yüksek öğretim kurumu olan Bağdat Üniversitesi de listeye ilk kez listeye girmeyi başardı. On yıllardır savaşların ve çatışmaların ortasında eğitimi sürdürmeye çalışan üniversite, 1258 okulun yer aldığı listenin, 801-1000 bandında kendine yer buldu.

En iyi üniversiteler sıralamasında Türkiye'den iki okul

OXFORD SIRANI KAPTIRMADI

Listenin bir numarası ise üçüncü yıl üst üste İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi oldu. İlk onda İngiliz ve Amerikan yüksek öğretim kurullarının yer aldığı listedeki bir başka ilk de, listeye giren Japon üniversitelerinin sayısının İngiltere'yi geçmesi oldu.

En iyi üniversiteler sıralamasında Türkiye'den iki okul

ÇİN ÜNİVERSİTELERİNİN ÇOKLUĞU

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve İngiltere'den sonra, listede en çok üniversitesi yer alan ülke ise Çin oldu. Pekin'de bulunan Tsinghua Üniversitesi, listede 22'nci sırasında yer aldı. Toplamda ise listeye Çin'den 72 üniversite girdi.

En iyi üniversiteler sıralamasında Türkiye'den iki okul

10 ÜNİVERSİTE KONUMUNU KORUDU

Bu yıl Çukurova ve Bahçeşehir üniversiteleri listeye girerken, geçen yıla göre dokuz yükseköğretim kurumu sıra kaybetti. 10’u konumlarını korudu. Sadece Hacettepe ile Anadolu daha iyi performans gösterdi.

İlk üç sıradakilerin dışında Türk üniversitelerinin 2019 sıralamaları şöyle: İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik 601-800; Anadolu, Atılım, Erciyes, Gebze Teknik ve İstanbul 801-1000; Akdeniz, Ankara, Bahçeşehir, Çukurova, Dokuz Eylül, Gazi, İzmir Teknoloji, Marmara, Ondokuz Mayıs, TOBB Ekonomi ve Teknoloji ile Yeditepe ise 1000+.

TIMES HIGHER EDUCATION SIRALAMASINDAKİ EN İYİ 20 ÜNİVERSİTE

1- University of Oxford (İngiltere) 2- University of Cambridge (İngiltere) 3- Stanford University (ABD) 4- Massachusetts Institute of Technology (ABD) 5- California Institute of Technology (ABD) 6- Harvard University (ABD) 7- Princeton University (ABD) 8- Yale University (ABD) 9- Imperial College London (İngiltere) 10- University of Chicago (ABD) 11- ETH Zurich (İsviçre) 12- Johns Hopkins University (ABD) 13- University of Pennsylvania (ABD) 14- University College London (İngiltere) 15- University of California, Berkeley (ABD) 16- Columbia University (ABD) 17- University of California (ABD) 18- Duke University (ABD) 19- Cornell University (ABD) 20- University of Michigan (ABD)

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