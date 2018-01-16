En iyi yerli fantastik ve bilim kurgu kitapları

Edebiyatımızda son zamanlarda bilim kurgu, korku ve fantastik türlerinde güzel eserler veriliyor. Geride bıraktığımız yılda edebiyatseverlerin beğeniyle okudukları kitaplar 2017'nin en çok talep edilen yerli korku ve fantastik yapıtlar oldu.

Türk okurların korku ve polisiye edebiyata merak saldıkları satılan kitaplardan ortaya çıkan bir gerçek. Dolasıyla yayımladıkları tarihten bugüne kadar okurların radarına takılan eserleri sizler için derledik.

Aşkın Karanlık Yüzü, Yılbaşı Karanlık Öyküleri, Yedikuleli Mansur, Kara Kara Kapkara, Amadolu Korku Öyküleri - 3 (Yılgayak), Gök Derinin Altında, Av - Tuhaf Korku Öyküleri seçkimiz arasında yer alan kitapların başında geliyor.

MEHMET BERK YALTIRIK - GÖLGELİ ÖYKÜLER

Yedikuleli Mansur’dan, Anadolu Korku Öyküleri’nden, Güçoburlar’dan ve Aşkın Karanlık Yüzü gibi seçkilerden tanıdığımız Mehmet Berk Yaltırık, kendi seçtiği korku hikâyelerini “Gölgeli Öyküler”de bir araya getirdi.

Yazar: Mehmet Berk Yaltırık

Yayınevi: Yenisey Yayınları

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2017

Syf: 143

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İdefix

YANKI ENKİ - MASKENİN DÜŞTÜĞÜ YER

Yankı Enki, Maskenin Düştüğü Yer'deki eleştirel denemelerinde, modernlik ile gotik romanın paralelliğini ele alarak uygarlık ve barbarlık, kültür ve doğa gibi müphem tanım kümeleri ile korku edebiyatının zaman, mekân ve kahramanları arasında nasıl bir ilişki kurulabileceğini tartışıyor.

Yazar: Yankı Enki

Yayınevi: İthaki Yayınları

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2017

Syf: 120

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İdefix

YURDAGÜL ŞAHİN - AV

Yurdagül Şahin’in hikayeleri günlük hayatımızın içinden yola çıkıp doğaüstünün tekinsiz dehlizlerine dalıyor.

Yazar: Yurdagül Şahin

Yayınevi: Dex Kitap

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2017

Syf: 216

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Kitap Yurdu

NAZLI KARABIYIKLIOĞLU - GÖK DERİNİN ALTINDA

Gök Derinin Altında zaman ve mekânla bağları gevşemiş insanların modern çağda efsanelere sığınmasının anlatısı.

Yazar: Nazlı Karabıyıklıoğlu

Yayınevi: İthaki Yayınları

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2017

Syf: 216

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D&R

KARANLIK YILBAŞI ÖYKÜLERİ

Alanında usta yazarların kaleminden çıkan korku öyküleri.

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2017

Syf: 276

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İdefix

LEVENT ÇAŞKA - ASTERA KAŞİFLERİ 2 - TÜRLERİN İTTİFAKI

Astera Kâşifleri’nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İçdünyaların keşfinin düşündükleri kadar kolay olmayacağı ortaya çıktı. Gittikleri ilk iki içdünya cehennemden farksızdı.

Yazar: Levent Çaşka

Yayınevi: Gürer Yayınları

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2017

Syf: 320

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İdefix

ANADOLU KORKU ÖYKÜLER - 3 (Yılgayak)

Anadolu Korku Öyküleri III – Yılgayak, serinin yepyeni, genç ve güçlü kalemlerle biraraya geldiği, etkileyici bir antoloji.

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2017

Syf: 292

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D&R

IŞIL BERİL TETİK - KARA KARA KAPKARA

Işın Beril Tetik’ten, karanlığın gerçek sesine kulak vereceğimiz, dehşetin melodisini duyacağımız korku öyküleri.

Yazar: Işıl Beril Tetik

Yayınevi: İthaki Yayınları

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2017

Syf: 200

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D&R

MEHMET BERK YALTIRIK - YEDİKULE MANSUR

Yedikuleli Mansur kısmen korkulu, ziyadesiyle fantastik ve tarihi bir sergüzeşt…

Yazar: Mehmet Berk Yaltırık

Yayınevi: İthaki Yayınları

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2017

Syf: 296

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D&R

AŞKIN KARANLIK YÜZÜ

14 Şubat için 14 Yazardan 14 Karanlık Öykü

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: İthaki Yayınları

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2017

Syf: 243

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Babil.com

YÜKSEK DOZ GELECEK

Asteroid Kuşağı ötesine giden sıradan işçi, insan korkularıyla tanışan uzaylı, Dünya yörüngesinde görevli ajan, uzay boşluğundaki karavanında yaşayan gezgin veya Venüs’ün uçan kentlerinde partilere katılan mühendis olmaya hazır mısınız?

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Altın Kitaplar

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2017

Syf: 462

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İdefix

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]