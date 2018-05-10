En kalabalık aileler Şırnak'ta

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2017" bülteni yayımlandı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2012 yılında 3,7 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalma eğilimi gösterdi. Buna göre geçen yıl ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,4 kişi olarak belirlendi.

İLK SIRADA ŞIRNAK VAR

İllere göre incelendiğinde, 2017'de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,4 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak'ı 5,7 kişi ile Hakkari ve Şanlıurfa, 5,6 kişi ile Batman izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Tunceli olarak sıralandı. Bu illeri, 2,8 kişi ile Balıkesir, Edirne, Burdur, Sinop ve Çankırı takip etti.

Türkiye'de tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2017'de yüzde 66,1'e geriledi. Tek kişilik hanehalklarının oranı ise 2017 yılında yüzde 15,4’e ulaştı. Bu oran 2014'te yüzde 13,9 düzeyindeydi.

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2017 yılında yüzde 16 olarak gerçekleşti. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranı ise yüzde 2,5'e yükseldi. Bu oran 2014'te yüzde 2,1 idi. Çekirdek aile, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan aileler olarak tanımlanıyor.

EN YÜKSEK TEK KİŞİLİK HANEHALKI ORANI

Geçen yıl, tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 26,1 ile Tunceli oldu. Bu ili yüzde 23,7 ile Giresun, yüzde 23,2 ile Eskişehir ve Çankırı izledi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 8,5 ile Diyarbakır olarak kayıtlara geçti. Diyarbakır'ı yüzde 9,1 ile Batman, yüzde 9,2 ile Van takip etti.

Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranı en yüksek il yüzde 72,8 ile Kayseri olurken, diğer yüksek oranlı iller ise yüzde 72,3 ile Osmaniye, yüzde 71,3 ile Adıyaman olarak sıralandı.

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il yüzde 55,8 ile Şırnak olarak belirlendi. Bunu yüzde 56,1 ile Tunceli, yüzde 56,6 ile Kastamonu izledi.

Türkiye'de 2017 yılında toplam hanehalklarının yüzde 8,5'ini tek ebeveyn ve çocuklu hanehalkları oluşturdu. Toplam hanehalklarının yüzde 1,8’inin baba ve çocuklardan, yüzde 6,7’si ise anne ve çocuklardan oluştuğu görüldü.

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller 2017 yılında yüzde 10,3 ile Bingöl ve İzmir olarak kayıtlara geçti. Bu illeri, yüzde 10,1 ile Malatya ve Adana, yüzde 9,8 ile Hatay ve Elazığ izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 6,1 ile Tokat, yüzde 6,4 ile Nevşehir, Yozgat ve Burdur, yüzde 6,5 ile Bayburt ve Bitlis oldu.

Anne ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller yüzde 8,3 ile Bingöl, yüzde 8,2 ile İzmir ve yüzde 8 ile Adana, en düşük olduğu iller ise yüzde 4,7 ile Ardahan, yüzde 4,8 ile Tokat ve yüzde 4,9 ile Burdur olarak belirlendi.

Baba ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller yüzde 3,2 ile Gümüşhane, yüzde 2,8 ile Malatya ve yüzde 2,7 ile Kilis, en düşük olduğu iller ise yüzde 1,2 ile Nevşehir, yüzde 1,3 ile Kayseri ve yüzde 1,4 ile Tokat, Niğde, Konya, Bitlis, Amasya, Adıyaman ve Uşak oldu.

ŞIRNAK, HAKKARİ VE BATMAN

Öte yandan en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il 2017'de yüzde 28,9 ile Şırnak oldu. Şırnak'ı yüzde 26,5 ile Hakkari ve yüzde 25,3 ile Batman takip etti.

Geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 10 ile Eskişehir olarak belirlendi. Bu ili, yüzde 10,1 ile Çanakkale, yüzde 11,2 ile Balıkesir izledi.