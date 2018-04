En kanlı savaşlar Çin'e ait

Aybüke SENGİR / [email protected]

Çin medeniyeti, yüzyıllardır dünyanın en kalabalık medeniyetlerinden biriydi. Ülkede bulunan hanedanların ordu sayısı çok fazlaydı ve çıkan savaşlarda çok sayıda asker kaybediliyordu. Ülkedeki iç karışıklıkların sürekli çıkmasından dolayı, halk çoğu zaman hanedan orduları tarafından katlediliyordu.

Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’nda ölen insan sayısının toplamı, dünyadaki en kanlı savaşların içerisinde bulunan ilk 7 Çin savaşının yarısı kadar bile değil. Çin’in yapmış olduğu bu 7 savaşta ölen insan sayısı yaklaşık olarak 200.000.000 kişi. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’nda verilen kayıplar ise tam 75.000.000 kişiydi. İşte tarihe kanlı rakamlarla adını kazımış Çin’in en kanlı savaşları...

CENGİZ HAN İŞGALİ HİTLERİ GEÇTİ

Asıl adı Timuçin olan Cengiz Han, 13. Yüzyılda Çin’den Mezopotamya’ya kadar uzanan dev bir coğrafyayı fethedişiyle ünlü. Cengiz han, Türk ve Moğol kavimlerini birleştirdikten sonra ilk olarak Çin’in üstüne yürüdü ve burayı kısa sürede ele geçirdi. Tüm sivil halkı katleden ve karşısına çıkan orduları tamamen imha eden Cengiz Han, burada 85.000.000 – 100.000.000 Çinliyi öldürdü. Cengiz Han’ın Çin’de öldürdüğü insan sayısı 20. yüzyılın en büyük canisi Adolf Hitler’in bile, modern silahlar ve gaz odası gibi teknik imkanlara rağmen ulaşamadığı bir skor.

ÜÇ KRALLIK SAVAŞI

Tarihin en kanlı geçen üçüncü savaşı olarak kabul edilen bu savaşta, Çin’in 3 büyük hanedanı büyük bir savaş yaptı. Savaşta askeri ve sivil kayıplar milyonları geçti. Shu hanedanı, Wu hanedanı ve Wei hanedanının girdiği bu savaşta yaklaşık olarak 50.000.000 Çinli öldü.

QİNG VE MİNG HANEDAN SAVAŞLARI

Qing hanedanı ve Ming hanedanı arasında çıkan bu savaş, 17. Yüzyılda gerçekleşiyor. Qing hanedanı, Ming hanedanını tamamen ortadan kaldırıyor, destekçilerini ve ordularını yok ediyor. Bu savaştaki ölüm sayısı ise yaklaşık 25.000.000’u buluyor.

KANLA BASTIRILAN TAİPİNG İSYANI

Çin tarihinde en kanlı bastırılan isyanlardan biri olan taiping isyanını başlatan yoksul bir köylüydü. Daha sonra Qing Hanedanı’ndan topraklar alan isyancılar, kendilerine yeni bir devlet kurdular. Ancak bu devletin ömrü fazla uzun sürmedi. Qing hanedanı kısa zamanda ayaklanmayı bastırdı, ayaklanmanın askeri ve sivil kısmı tamamen yok edildi. Osmanlı Devleti de bu savaşta Qing hanedanı’na destek oluyor. İsyanda ölen kişi sayısı 20.000.000’dan fazla.

AN LUSHAN İSYANI

An Lushan isyanı da başarısız Çin isyanlardan bir tanesi… An Lushan adlı tang hanedanının generali, kazandığı zaferlerden sonra kendisinin kral olması gerektiğine karar veriyor ve Kuzey Çin’de hak iddia ediyor. Kendi tarafına sivil, asker ve komutanları çeken An Lushan’ın bu isyanı, tang hanedanı tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı. Hem de ne kanlı... Savaşta 500.000 askerin haricinde 12.500.000 sivil de hayatını kaybetti.

ÇİN’DEKİ İÇ SAVAŞ

Çin İç Savaşı, II.Dünya Savaşı’ndan sonra ülkedeki milliyetçiler ile komünistler arasında hakimiyet tartışması üzerine çıkan savaştı. Mao’nun Cumhuriyet sistemine karşı başlattığı bu isyan, başarıyla sonuçlandı. Ülkeye komünist rejim geldi, ancak bu süre zarfında 8.000.000’dan fazla insan hayatını kaybetti.

DUNYAN İSYANI

Babaları Arap, anneleri Çinli olan Dunganlar, bugün fazla bilinmeseler de Sovyet döneminde inançlarından taviz vermeden yaşamışlardı. Dungan İsyanı, 19. Yüzyılda Çin’de Müslümanlar tarafından, dinsel ve ırksal ayrılıklara tepki olarak başladı. Dini ve sosyal özgürlüklerinin kısıtlandığını düşünen Müslümanlar, bu isyanı 15 yıl sürdürmeyi başarabildiler. Kaşgar’da Qing rejimine karşı düşman olan İngilizler, Türk Müslümanlara yardım etmişlerdi. Osmanlı Devleti de silah ve erzak yardımı göndermişti. Ancak savaşı Qing hanedanı kazandı ve 12.000.000 Müslüman Türk ve Çinli katledildi.