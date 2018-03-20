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En pahalı şehirler listesinde İstanbul 72'nci sırada

Medya takip kurumu Ajans Press'in derlediği bilgilere göre dünyanın en ucuz şehri Şam olurken, en pahalı şehri geleneği bozmayarak Singapur oldu.

DHA | 20.03.2018 - 09:48..
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Ajans Press’in, The Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit (EUI) Küresel Yaşam Maliyetleri raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en pahalı şehirlerinin listesini oluşturdu.

En pahalı şehirler listesinde İstanbul 72'nci sırada

İSTANBUL LİSTEDE 10 BASAMAK GERİLEDİ

Verilere göre, Singapur beşinci kez dünyanın en pahalı kentleri sıralamasında birinci oldu.

İstanbul ise bu listenin 72'nci sırasında yer alırken, şehrin geçen yıla oranla 10 basamak gerilediği görüldü.

SIRALAMADA 133 ŞEHİR BULUNUYOR

Elde edilen veriler dünyada yer alan 133 şehir baz alınarak hazırlanırken, ekmek, şarap, sigara ve benzin gibi 150’nin üzerindeki çeşitli ürün fiyatları karşılaştırılarak belirlendi. Böylelikle, son 5 yıldır en pahalı kentler sıralamasında birincilik unvanını koruyan Singapur’u, geçen yıla göre beş basamak yükselen ve listenin ikinci sırasında yer alan Paris takip etti.

Üçüncü sırada yer alan şehir ise Zürih olurken, 2017 raporunda ikinci sırada yer alan Hong Kong’un dördüncü sıraya gerilediği görüldü. İlk beşte yer alan son şehir de Oslo olarak belirlendi.

En pahalı şehirler listesinde İstanbul 72'nci sırada

DÜNYANIN EN UCUZ KENTİ ŞAM

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya analizine göre hayat pahalılığı ile ilgili geçtiğimiz yıl 3 bin 634 haber çıkışı tespit edildi.

İstanbul dünyada 72'nci sırada yer alırken, medyaya yansıyan başlıklara göre konut satış fiyatları ve bunun yanı sıra kiraların yüksek olması hayat pahalılığı başlığı altında en çok yansıma alan konu oldu.

EN PAHALI İLE EN UCUZ ŞEHİR ARASINDA 5 KAT FİYAT FARKI VAR

Öte yandan dünyanın en pahalı kentlerine karşın, en ucuz şehirleri; Şam (Suriye), Karakas (Venezuela), Almatı (Kazakistan), Lagos (Nijerya), Bangalore (Hindistan) olarak sıralandı. Buna bağlı olarak, dünyanın en pahalı şehri Singapur ile en ucuz şehri Şam arasında 5 kata yakın fiyat farkı olduğu ortaya çıktı.

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