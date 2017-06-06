taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.820
USD
3,5344
EURO
3,9759
ALTIN
146,50
PETR
49,3300

En sıcak gezegen keşfedildi

Dünya'dan yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin yüzey sıcaklığının 4 bin 300 derece olduğu tespit edildi.

06.06.2017 - 10:39
  1. Haberler
  2. Teknoloji

1

Gök bilimciler, şimdiye kadar bilinen en sıcak gezegeni keşfetti. "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Jüpiter'e benzeyen, "KELT-9b" adı verilen gezegenin yüzey sıcaklığı gündüz vakti 4 bin 300 dereceye ulaşıyor.

BİRÇOK YILDIZIN YÜZEY SICAKLIĞINDAN DAHA FAZLA

Bu sıcaklık, Samanyolu galaksisindeki birçok yıldızın yüzey sıcaklığından daha fazla. KELT-9b'nin sıcaklığı, yüzey sıcaklığının 5 bin 500 dereceyi bulduğu Güneş'ten ise bin 200 derece az.

YÖRÜNGESİNDEKİ DÖNÜŞÜ 1,5 DÜNYA GÜNÜNDE TAMAMLIYOR

Sıcaklık nedeniyle atmosferinde su ve karbondioksit gibi moleküllerin var olamadığı KELT-9b, KELT-9 yıldızının yörüngesindeki dönüşünü 1,5 Dünya gününde tamamlıyor. Jüpiter'den 2,8 kat daha büyük gezegenin öz kütlesi ise Jüpiter'in yarısı kadar.

DÜNYA'DAN 650 IŞIK YILI UZAKLIKTA

Dünya'dan yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıktaki gezegen, yörüngesinin darlığı nedeniyle tıpkı Dünya'ya hep aynı yüzünü gösteren Ay gibi yıldızına sadece bir tarafını gösteriyor.

GÜNEŞ'TEN 2 KAT BÜYÜK VE 2 KAT DAHA SICAK

Arizona eyaletinin güneydoğusundaki Winer Gözlemevi'nde bulunan KELT teleskobu kullanılarak keşfedilen KELT-9b'nin yörüngesinde döndüğü KELT-9 yıldızının da Güneş'ten iki kat büyük ve iki kat daha sıcak olduğu belirlendi.

Araştırmayı yöneten Ohio Üniversitesi Astronomi Bölümünden Prof. Dr. Scott Gaudi, "KELT-9b, kütle açısından diğer gezegenlere benziyor ancak atmosferine bakıldığında şimdiye kadar keşfedilen tüm gezegenlerden farklılık gösteriyor." dedi.

"KELT-9, GEZEGENİ TAMAMEN BUHARLAŞTIRABİLİR"

Vanderbilt Üniversitesi Astrofizik Bölümünden Prof. Dr. Keivan Stassun da "KELT-9 o kadar çok ultraviyole radyasyon yayıyor ki gezegeni tamamen buharlaştırabilir. Bu yüzden KELT-9b'nin çekirdeği katı kayalardan oluşuyor." diye konuştu. KELT-9b'nin keşfi, Teksas eyaletinin Austin kentinde başlayacak 230. Amerikan Astronomi Topluluğu Toplantısı'nda da rapor olarak sunulacak.

İlginizi Çekebilir
Facebook teröristler için düşman bölge olacağını açıkladı
Facebook, Londra'daki terör saldırısının ardından sosyal medya platformunu teröristler için bir düşman bölge haline getireceklerini söyledi.
Ömrü biten cep telefonları 'altın' değerinde
Bileşiminde altın, gümüş gibi metaller bulunan ve kullanım ömürlerini tamamlayan her bin ton cep telefonundan, bir kg altın elde ediliyor.
Google Chrome reklamları önleyecek
Teknoloji devi Google, Chrome'un gelecek seneki yeni versiyonu ile internetteki reklamları ücret karşılığında engelleyecek.
Skype yenilendi
Skype'a birçok yeni özellik eklendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

75
Arda Turan gazeteciye saldırdı

Arda Turan gazeteciye saldırdı

128
Arda'nın Bilal Meşe'ye ettiği küfürler

Arda'nın Bilal Meşe'ye ettiği küfürler

105
FIFA'dan Katar'a 2022 baskısı

FIFA'dan Katar'a 2022 baskısı

69
Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış

Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış

472
Arda Turan'dan saldırı açıklaması

Arda Turan'dan saldırı açıklaması

54
İsmail Küçükkaya'dan Deniz Seki eleştirisi

İsmail Küçükkaya'dan Deniz Seki eleştirisi

179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM