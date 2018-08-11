En ucuz doğalgaz Türkiye'de tüketildi

21 Avrupa Birliği ülkesi ile Türkiye Moldova, Makedonya ve Sırbistan'ında bulunduğu listede yapılan araştırma sonucu 2017'de en ucuz doğalgazın Türkiye'de kullanıldığı tespit edildi.

EN PAHALISI İSVEÇ'TE OLDU

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik eşdeğeri gaz için Türkiye 2,4 avro/cent ödeyerek en ucuz doğalgaz kullanan ülke oldu. Türkiye'yi, 3 avro/cent ile Romanya ve Moldova, 3,4 avro/cent ile Sırbistan ve 3,5 avro/cent ile Bulgaristan izledi. En pahalı doğalgaz ise 9,6 avro/cent ile satan İsveç oldu. İsveç'i İrlanda, 9,3 avro/cent ile Portekiz, 8,8 avro/cent ile Danimarka ve 7,9 avro/cent ile Holllanda takip etti.

TÜRKİYE MAKEDONYA'YI TAKİP EDEREK DÖRDÜNCÜ OLDU

2017'de 24 AB ülkesinin ile Türkiye, Norveç, İzlanda, Kosova, Sırbistan, Makedonya, Moldova ve Karadağ'ın da dahil olduğu listede konutlarda kilovatsaat başına en ucuz elektrik tüketerek 6,5 avro/cent ile Kosova zirvedeki yerini aldı. Kosova'yı 7,3 avro/cent ile Sırbistan, 8,1 avro/cent ile Makedonya yer aldı. 32 ülkenin arasında geçen yıl konutlarda kilovatsaat başına en ucuz elektriği tüketen ülke ise konutlarda kullanılan elektrik için kilovatsaat başına 9,5 avro/cent ödeyerek Türkiye oldu.

En pahalı elektrik tüketiminde 28,4 cent ile Belçika'da satılırken 26,6 avro/cent ile Danimarka, 23,5 avro/cent ile Portekiz, 21,1 avro/cent ile İrlanda ve 19,3 avro/cent ile Avusturya geldi.