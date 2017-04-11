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En ucuz ve en pahalı bisiklet modelleri

Yaz aylarında kullanımı artan bisikletlerin fiyatları, 28 bin liraya kadar yükseliyor.

11.04.2017 - 17:07
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Hava sıcaklıklarının artmasıyla, bisikletlerini alan vatandaşlar sahillere akın ediyor.

OTOMOBİL FİYATINA BİSİKLET

Karne dönemi yaklaştığı için veliler de hediye olarak bisiklet alma hazırlığı yapıyor. 200 liradan başlayan bisiklet fiyatları 28 bin liraya kadar yükseliyor.

Küçük ev aletlerinden, beyaz eşya seçeneklerine kadar birçok seçeneğin bulunduğu epey.com'dan bisiklet seçeneklerini de görebilirsiniz.

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EN PAHALI BİSİKLETLER

En ucuz ve en pahalı bisiklet modelleri

EN UCUZ BİSİKLETLER

En ucuz ve en pahalı bisiklet modelleri

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