En ucuz ve en pahalı bisiklet modelleri

Hava sıcaklıklarının artmasıyla, bisikletlerini alan vatandaşlar sahillere akın ediyor.

OTOMOBİL FİYATINA BİSİKLET

Karne dönemi yaklaştığı için veliler de hediye olarak bisiklet alma hazırlığı yapıyor. 200 liradan başlayan bisiklet fiyatları 28 bin liraya kadar yükseliyor.

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