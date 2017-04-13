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En ucuz ve en pahalı vantilatör seçenekleri

Sıcaklıkların artmasıyla insanlar ev ve iş yerlerine vantilatör almak için hazırlığa başladı.

13.04.2017 - 16:48
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Yaz aylarında sıcaklara rağmen rahat günler geçirmek isteyenler, ev ve iş yerlerinde vantilatör kullanmayı tercih ediyor.

İyi bir ürün almak isteyenlerin ilk tercihi ise birçok seçeneğin bulunduğu epey.com oluyor.

EN UCUZU 35 LİRA

Beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine kadar birçok seçeneğin bulunduğu epey.com'da, vantilatör fiyatları 35 liradan başlıyor. Sitedeki vantilatör fiyatları 2 bin 500 liraya kadar yükseliyor.

Birçok vantilatör seçeneğinin bulunduğu epey.com'a girmek için tıklayın

En ucuz ve en pahalı vantilatör seçenekleri

EN PAHALI VANTİLATÖRLER

En ucuz ve en pahalı vantilatör seçenekleri

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