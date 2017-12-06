En uygun konut kredisi hangi bankada

En güvenilir yatırım aracı olan konut projeleri, 2017’de rekor bir satış hacmi yaratmıştı, ancak bu durum 2018 yılında da artarak devam edecek gibi. İnşaat firmalarının birbirinden güzel ve yatırım potansiyeli yüksek yeni konut projeleri bir bir açıklanıyor. Konut projeleri ile ilgilenen kişiler için, karlı projelere yatırımın en kolay yolu olan konut kredileri ile ilgili mutlaka bilinmesi gereken noktaları ve konut kredisi haberlerinde öne çıkan birkaç gelişmeyi derledik.

2018'DE KONUT KREDİSİ FAİZLERİ NE DURUMDA OLACAK

Konut kredisi faizleri, 2017’nin son çeyreğinde yükselişe geçti ve bankaların sundukları ev kredisi tekliflerinde, faizler önceki döneme göre çok az da olsa yüksek. Güncel konut kredisi faiz oranı bir buçuk yıl öncesinin, yani 2016’nın Haziran ayının düzeyine geldi. Şu an konut kredisi faiz oranları yüzde 13.

KONUT KREDİSİ FAİZİNE GÖRE EVE YATIRIM YAPACAKLARA ÖNERİLER

Bankaların konut kredisi faizlerini önceki döneme göre arttırmalarının ardından, konut projelerine olan taleplerin düşmemesi adına bu defa fedakarlık inşaat şirketlerinden geldi. Ağaoğlu, DAP Yapı, Taş Yapı, DKY İnşaat gibi birçok büyük şirket, bankalar ile projelere özel anlaşmalar yaparak sıfır faizli konut satışları gibi modelleri sunuyor. Konut kredisi almalı mıyım diye düşünen varsa, ilk olarak yapması gereken yatırımını nasıl bir vadede konumlandıracağı.

Eğer ev almak için ayırdığınız aylık sabit bir bütçe varsa ve konut kredisi de sizi zorlamayacaksa, konutun kira potansiyelini ölçerek hareket edebilirsiniz. Konut projesi satış ofislerinde bu konuda bilgi alabileceğiniz gayrimenkul danışmanları, projenin sorumluları mevcut. Şimdi bankaların faiz oranlarını baz alarak, 100 bin TL konut kredisi çekmeyi düşünenler için 120 ay vadede, on senede nasıl bir toplam ücret ve geri ödeme söz konusu oluyor, onu bir inceleyelim.

BANKALARIN TEKLİFLERİ

Halkbank konut kredisi teklifi, bankalar arasında en iyi teklif olarak görülüyor. Halkbank’tan 100 bin TL konut kredisi çektiğiniz taktirde toplam geri ödemeniz 169 bin TL, aylık ödemeniz ise 1400 TL oluyor. Şimdi Halkbank ve diğer bankaların konut kredisi tekliflerini liste halinde inceleyelim:

Bankaların güncel konut kredisi geri ödeme planları (100 bin TL-120 ay vade için)

Halkbank, faiz oranı %0,95 ile, aylık 1400 TL ödeme.

Vakıfbank, faiz oranı %0,96 ile aylık 1407 TL ödeme.

Türkiye İş Bankası, faiz oranı %1,09 ile aylık 1497 TL ödeme.

QNB Finansbank, faiz oranı %1,17 ile aylık 1555 TL ödeme.

Kuveyt Türk, faiz oranı %1,18 ile aylık 1562 TL ödeme.

ING Bank, faiz oranı %1,19 ile aylık 1569 TL ödeme.

Şeker Bank, aylık faiz oranı %1,19, 1569 TL ödeme.

Bankaların faiz oranları, dosya masrafları ve krediler için talep ettikleri bilgiler değişebilmektedir, en net sonuçları görmek için konut kredisi karşılaştırma sistemleri üzerinden vadenizi ve ihtiyacınız olan parayı girerek, sonucu görebilirsiniz. Ancak unutmayın ki, 120 ya da 240 ay vade söz konusu olduğunda, kredi geri ödeme durumu da o kadar ciddileşmektedir.

KONUT KREDİSİ ALACAKLARA TAVSİYELER

Maaş durumunuza göre ve yapabileceğiniz tasarrufa göre, vadenizi minimumda tutmalısınız. Eğer kira getirisini de hesaba katarak yatırım yapıyorsanız, emlak sitelerinden mutlaka o civardaki evlerin güncel kiralarına göz atın.

Kira gelirinizi yüzde 10-20 düşük hesaplayabilirsiniz. Kredi geri ödeme esnasında evin boş kalması olması en kötü durum olduğu için, gerekirse uzun vadeli ve zamanında ödeme yapan bir kiracı bulmanız faydanıza olacaktır. Konut kredisi konusunda cumhurbaşkanımız Erdoğan ve diğer bürokratlar, yöneticiler daha düşük faizler konusunda tavsiye vermiş durumda, ekonominin seyrine göre uygun geri ödemeli ve karlı konut projelerini mutlaka televizyonlardan ve internetten takip edin.

Konut kredisi ile ilgili sorularınız varsa, yorumlar kısmında belirtirseniz mutlaka cevaplanacaktır. uygunbirkredi.com adresinden bilgi alabilirsiniz.