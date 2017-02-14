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En uzun radyo yayını rekoru kırıldı

Cezayir'de 51 saat aralıksız radyo yayını yapan Mıhriz Rabiye Afrika rekorunun yeni sahibi oldu.

14.02.2017 - 11:38
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Cezayir Devlet Radyosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Rabiye, Fransızca yayın yapan bir radyo kanalında cumartesi günü saat 06.00'da başladığı yayına pazartesi günü saat 10.00'a kadar devam etti.

YAYINA HİÇ ARA VERMEDİ

Rabiye, bu süre içinde hiç ara vermeden farklı konularda tartışma ortamları oluşturdu.

REKOR KIRDI

Rabiye, bu rekoruyla, Faslı Imad el-Kutbi'nin 2007'de elde ettiği 50 saatlik Afrika rekorunu egale etti. En uzun radyo yayını dünya rekoru 185 saatle 2012'de Belçikalı Peter van De Veire tarafından kırılmıştı.

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