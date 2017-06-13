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'En uzun sözcük’ yarışmasının kazananı: Türkçe

Euronews çalışanı gazetecilerin kendi aralarında yaptıkları en uzun kelime yarışmasını Türkçe kazandı.

13.06.2017 - 12:52
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'En uzun sözcük’ yarışmasının kazananı: Türkçe

Merkezi Fransa'nın Lyon şehrinde olan Euronews’te çalışan farklı ülkelere mensup gazetecilerden, kendi dillerindeki en uzun kelimeyi bulup, kamera karşısında telaffuz etmeleri istendi. Bu ilginç yarışmanın kazananı ise 75 harfle Türkçe oldu. Türetilen kelime ise şu:

“muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesinesiniz”

En uzun sözcük yarışmasının kazananı: Türkçe - VİDEO

Oxford İngilizce Sözlük’te en uzun İngilizce kelime bir akciğer hastalığını tanımlamak için kullanılan "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis"

Ancak uydurulan sözcükler ve teknik ifadeler dışarıda bırakılırsa, en uzun kelime 28 harflik; "antidisestablishmentarianism"

Bu sözcük İngiliz Kilisesi’nin devletten ayrılmasına karşı olma pozisyonunu tanımlıyor.

LATİN DİLLERİ

Fransızca, İspanyolca ve İtalyancadaki en uzun sözcükler 30 kelimenin altında. İspanyolcadaki 23 harfli "electroencefalografista" sözcüğü, elektroenselogram (beyin dalgaları çizelgesi) yapan sağlık çalışanlarını tanımlıyor.

Fransızcadaki 25 harfli "anticonstitutionnellement" kelimesi anayasa ya da usulle ilgili kurallarla uyumlu olmayan bir şeye atıf yapıyor.

İtalyancadaki 26 harfli "precipitevolissimevolmente" ise bir zarf ve mümkün olduğunca hızlı anlamına geliyor.

ALMANCA

Almanca’nın da Türkçe gibi eklerden oluşması kelimenin uzadıkça uzamasına neden oluyor.

Almanca’nın önemli sözlüklerinden Duden 67 harfli bir kelime:
"Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung" ilk sıraya oturtuyor.

MACARCA

Macarca'daki en uzun kelime:

"Eltöredezettségmentesítőtleníttethetetlenségtelenítőtlenkedhetnétek"

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