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En yaşanabilir şehir listesinde İstanbul ilk sırada

Forbes araştırması sonucu en yaşanabilir şehir İstanbul oldu. Ankara ise ikinci sırada yer aldı.

20.07.2017 - 12:16
  1. Haberler
  2. Seyahat

Forbes Dergisi'nin araştırmasına göre; şehirler belirlenirken 4 ana katagorideki verilere bakıldı. Bunlardan ilki 'yaşanabilirlik', marka ve yenilikçilik, ticaret ve üretim potansiyeli ile erişilebilirlik yaşanabilirliği sırasıyla izledi.

En yaşanabilir şehir listesinde İstanbul ilk sırada

İSTANBUL İLK SIRADA

4 kategoride beş şehir öne çıkıyor. Bunlardan İstanbul;  68,90'lık endeks puanıyla ilk sırada yer aldı. Ankara ikinci, İzmir ise üçüncü sırada bulunuyor.

Medeniyetler diyarı İstanbul’un tarihi mekanları- FOTO GALERİ

En yaşanabilir şehir listesinde İstanbul ilk sırada

İZMİR 10 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

İzmir 'yaşanabilirlik' sıralamasıyda geçen yıla göre 10 sıra birden yükseldi. Ancak enflasyon ve işsizlik İzmir için en büyük sorun olarak göze çarpıyor.

En yaşanabilir şehir listesinde İstanbul ilk sırada

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