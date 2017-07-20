En yaşanabilir şehir listesinde İstanbul ilk sırada

Forbes Dergisi'nin araştırmasına göre; şehirler belirlenirken 4 ana katagorideki verilere bakıldı. Bunlardan ilki 'yaşanabilirlik', marka ve yenilikçilik, ticaret ve üretim potansiyeli ile erişilebilirlik yaşanabilirliği sırasıyla izledi.

İSTANBUL İLK SIRADA

4 kategoride beş şehir öne çıkıyor. Bunlardan İstanbul; 68,90'lık endeks puanıyla ilk sırada yer aldı. Ankara ikinci, İzmir ise üçüncü sırada bulunuyor.

Medeniyetler diyarı İstanbul’un tarihi mekanları- FOTO GALERİ



İZMİR 10 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

İzmir 'yaşanabilirlik' sıralamasıyda geçen yıla göre 10 sıra birden yükseldi. Ancak enflasyon ve işsizlik İzmir için en büyük sorun olarak göze çarpıyor.