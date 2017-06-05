Enderun usulü teravih nedir hangi camilerde kılınır

11 ayın sultanı Ramazan'da; sahur, mukabele, vakit namazları derken akşam o bereket anı gelir ve midemiz doyar. Midemiz doyduktan sonra ise teravih vakti gelir.

Ruhumuzu da doyuracak teravih namazımıza renk katacak bir Osmanlı geleneği var; Enderun usulü teravih.

TERAVİH DİNLENDİRMEK DEMEKTİR

"Teravih" sözcüğü; rahatlatmak, dinlendirmek, nefsi dinlendirmek, fasıla vermek olan terviha kelimesinin çoğuludur.

Teravih namazı; bölümler halinde dinlene dinlene kılınan bir namazdır.

SARAYDAN ÇIKMA BİR GELENEK

Enderun usulu teravih; isminden de anlaşılacağı üzere Osmanlı Sarayı'ndan çıkma bir gelenek. Osmanlı döneminde selatin camilerde, tekkelerde, konaklarda kılınmıştır.

NAMAZLA MUSİKİ BİR ARAYA GELİYOR

Rivayetlere göre Enderun usulü teravih namazı Hatip Zakiri Hasan Efendi veya Itri tarafından ortaya çıktığı belirtilmektedir ama kuvvetli rivayet Itri tarafından ortaya konduğunu belirtmektedir.

Enderun usulü teravihte asıl amaç; namazı farklı makamlar ile ruhani bir hava eşliğinde monotonluktan çıkarmak.

Bu usulde teravih namazının bölümleri arasında farklı makamlarda salavat, ilahi, zikir okunur ve 20 rekat olan teravih namazında cemaatin sıkılmasını engellemek amaçlanmıştır.