taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.356
USD
3,5246
EURO
3,8482
ALTIN
142,29
PETR
51,1200

Endonezya başkentini yeni şehre taşıyor

Endonezya, başkent Cakarta'daki olumsuz etkenler nedeniyle başkenti yeni bir şehre taşımaya hazırlanıyor.

02.05.2017 - 19:03
  1. Haberler
  2. Dünya

123

Endonezya Ulusal Kalkınma Planlama Bakanlığından yapılan açıklamada, Cakarta'daki deprem riski, su baskınları ve trafik sorunlarının yanı sıra başka bölgelerin ekonomik gelişimi için başkentin değiştirilmesi konusunda çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

ENDONEZYA BAŞKENTİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Açıklamada, projenin Cakarta’daki trafik ve altyapı sorunları ile deprem riski nedeniyle gündeme getirildiği kaydedildi. Başkent adayı olabilecek şehirlerin listesinin yıl sonuna kadar oluşturulması bekleniyor.

EN YÜKSEK BAŞKENT İHTİMALİ PALANGKARAYA

Ülkenin en büyük adası olan Kalimantan’ın merkezindeki Palangkaraya şehrinin yeni başkent seçilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Palangkaraya'nın, mevcut başkentten daha büyük yüz ölçümüne ve zengin doğal kaynaklara sahip olması ile trafik ve altyapı sorunlarına karşı planlı gelişime müsaitliği, yeni başkent olma ihtimalini yüksek tutan etkenler arasında bulunuyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

Abdullah Gül üyelik törenine katılmadı

189
Genç hemşire silikon faciası yaşadı

Genç hemşire silikon faciası yaşadı

408
Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

36
Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

175
Arınç, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmedi

Arınç, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmedi

82
Berna Laçin seçmene hakaret etti

Berna Laçin seçmene hakaret etti

338
Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

198
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM