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Endonezya Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan hayranlığı

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir video çekerek bunu kendi sosyal medyasından yayınladı.

08.07.2017 - 09:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi öncesinde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan hayranlığı

GİRİŞ KAPISINDA VİDEO ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Endonezya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'a hayranlığını çektiği videoda ortaya koydu.

Endonezya Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan hayranlığı İZLE

Endonezya Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan hayranlığı

ERDOĞAN SEVGİSİNİ GÖSTEREN BİR MESAJ DA YAYINLADI

Sosyal medyadan hem canlı yayın yapan, hem de fotoğraf paylaşan Widodo, beğeni topladı. Endonezya Cumhurbaşkanı ayrıca kendi Twitter hesabından Erdoğan sevgisini gösteren bir mesaj da yayınladı.

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