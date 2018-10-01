Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 203'e yükseldi. Yaşanan felakette, depreme camide namaz kılarken yakalanan cemaatin korku dolu anları kameraya yansıdı.

DEPREME CAMİDE YAKALANDILAR

Görüntülerde cemaatin namaz kıldığı görülürken, namazın kılındığı sırada sarsıntının başladı. Depremle beraber, cemaatten bazılarının namazı terk ettiği, bir kısmının ise depreme rağmen namaza devam ettiği görülüyor.

Endonezya depremine camide yakalandılar VİDEO

İMAMIN PANİĞİ

Deprem sırasında bir grup cemaat namazı bırakıp kaçarken, bazıları ise namazını kılmaya devam etti. Onlardan biri de imam oldu. İmam namazı kıldırdığı sırada sarsıntıyı hissedince önce birşey yapmadı, ancaak sarsıntı şiddetlenince o da kaçmak ile kalmak arasında kaldı. Tam namazı bırakıp kaçacakken bir anda duraksayan imam, cemaatin yanında namazı kıldırmaya devam etti.

ENDONEZYA DEPREMİ

Geçtiğimiz cuma günü meydana gelen depremde bin 203 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişiden de halen haber alınamıyor. Tsunaminin etkisi kıyı bölgeleri sular altnda bıraktı. Afetzedeler için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, yetkiller ölü sayısının binleri aşabileceğini belirtiyor.