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Endonezya depreminin kahramanı

Endonezya'da meydana gelen depremin merkez üssü olan Palu'da görev yapan 21 yaşındaki Anthonius Gunawan Agung'un son uçak iniş yapana kadar can verme pahasına kuleyi terk etmedi.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 17:03..
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Endonezya, 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunaminin yaralarını sarmaya çalışırken, depremde hayatını kaybedenlerin çarpıcı hikayeleri de ortaya çıkıyor.

Endonezya depreminin kahramanı

DEPREMİN KAHRAMANI

Depremde hayatını kaybeden isimlerden biri olan 21 yaşındaki Anthonius Gunawan Agung ise ülkede kahraman ilan edildi. Depremin merkez üssü olan Palu'daki Mutiara Sis Al Jufri Havaalanı'ndaki hava trafik kontrol kulesinde çalışan Agung'un son uçak da iniş yapana kadar kuleyi terk etmediği belirtildi.

Endonezya depreminin kahramanı

Şiddetli sarsıntılarla birlikte kuledeki çalışma arkadaşları kuleyi terk ederken, Agung'un kulede tek başına görevini yapmaya devam ettiği ve görev alanını son uçak da havaalanına inene kadar terk etmediği bildirildi.

Endonezya depreminin kahramanı

FACİAYI ÖNLERKEN CANINDAN OLDU

Uçak güvenle indikten sonra kuleyi terk etmeye çalışan Agung'un oluşan yıkıntılar nedeniyle kuleden çıkamadığı ve yıkılma tehlikesi nedeniyle kulenin dördüncü katından atladığı ifade edildi.

Bacağı kırılan ve iç organlarında hasar oluşan Agung'un hemen hastaneye kaldırıldığı ancak daha büyük bir hastaneye sevk edilmesi için bindirildiği helikopterde hayatını kaybettiği belirtildi.

YÜZLERCE KİŞİYİ KURTARDI

22. yaş gününe bir aydan az bir süre kalan Agung hakkında bir açıklama yapan Endonezya havacılık kurumu sözcüsü Yohannes Sirait, "Uçak için uçuş izni verdi. Eğer uçak havadayken yerini terketseydi, uçağın içindeki yüzlerce kişinin hayatı tehlikede olacaktı" ifadelerini kullandı.

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