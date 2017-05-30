Endonezya’da 6,8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS), merkez üssü eyalet başkenti Palu'nun 79 kilometre güneydoğusundaki depremin, dün gece yerel saatle 21.35’de 9,1 kilometre derinlikte kaydedildiği ifade edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan da depremin etkilediği Poso kentinde 3 kişinin yaralandığı, çok sayıda binanın hasar gördüğü belirtildi. Depremden etkilenen bölgeye arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesi gönderildi.

DEPREMİN ARDINDAN 14 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMGK) ise depremin ardından 14 artçı sarsıntı kaydedildiğini, bölgede tsunami beklenmediğini bildirdi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu diğer bölge ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.