taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.726
USD
3,5849
EURO
3,9894
ALTIN
146,21
PETR
52,0700

Endonezya’da 6,8 büyüklüğünde deprem

Depremde 3 kişi yaralandı, çok sayıda bina hasar gördü.

30.05.2017 - 10:14
  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya’da 6,8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS), merkez üssü eyalet başkenti Palu'nun 79 kilometre güneydoğusundaki depremin, dün gece yerel saatle 21.35’de 9,1 kilometre derinlikte kaydedildiği ifade edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan da depremin etkilediği Poso kentinde 3 kişinin yaralandığı, çok sayıda binanın hasar gördüğü belirtildi. Depremden etkilenen bölgeye arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesi gönderildi.

DEPREMİN ARDINDAN 14 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMGK) ise depremin ardından 14 artçı sarsıntı kaydedildiğini, bölgede tsunami beklenmediğini bildirdi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu diğer bölge ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sibirya'daki gaz kaçağı kontrolü faciayla bitti
Sibirya'daki Rus petrol ve doğal gaz istasyonunda yapılan kontrol sonrası patlama meydana geldi. İki kişi yaşamını yitirdi.
Kanada Başbakanı Trudeau'nın Papa'dan özür talebi
Kanada Başbakanı Trudeau, Katolik Kilisesi yönetimindeki okullarda istismara uğrayan binlerce çocuk için resmi özür talebinde bulundu.
Almanya'da DEAŞ ve El Kaide korkusu
Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’na göre, Almanya DEAŞ ve El Kaide’nin eylem listesinde.
Rusya'da şiddetli fırtına 12 can aldı
Rusya'nın başkenti Moskova'da fırtına yüzünden hayat durma noktasına geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

229
Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

56
Gökhan Günaydın'la Bahadır Erdem'in hakaret tartışması

Gökhan Günaydın'la Bahadır Erdem'in hakaret tartışması

39
Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

65
Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

114
FETÖ'cü general mahkemede kıvırdı

FETÖ'cü general mahkemede kıvırdı

39
Manken Elif Aksu İngiliz polisini peşine taktı

Manken Elif Aksu İngiliz polisini peşine taktı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM