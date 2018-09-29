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Endonezya'da 7,7'lik deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Endonezya'da yaşanan 7,7'lik deprem sonrasında 3 metrelik tsunami meydana geldi. Dün ölü sayısı 48 olarak açıklanırken, bu sayı bugün 384'e yükseldi. Sayının daha da artmasından endişe duyuluyor.

Haber Merkezi | 29.09.2018 - 14:37..
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Endonezya'da 7,7'lik deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda yaşanan 7,7'lik deprem ve ardından meydana gelen tsunami sonrasında bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor.

Endonezya'da 7,7'lik deprem sonrası ölü sayısı artıyor

ÖLÜ SAYISI 384'E ULAŞTI

3 metreye ulaşan tsunaminin boyu, birçok ölüme de neden oldu. Associated Press'in Ulusal Afet Ajansı Yönetimi'ndeki kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre (BNPB) ölü sayısı 384'e ulaştı. Yaralı sayısı ise 356 olarak belirlendi.

Endonezya'da deprem sonrası tsunami oluştu VİDEO

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Yetkililer; bu rakamların ise sadece Endonezya'nın başkenti Palu'yu kapsadığın, Donggala bölgesinden henüz net bir bilgi paylaşılmadığını dile getirdi. Ancak oradan da alınan bilgiler sonrasında bu rakamın daha da artacağı tahmin ediliyor.

Endonezya'da 7,7'lik deprem sonrası ölü sayısı artıyor

ADADA İLETİŞİM SIKINTISI YAŞANIYOR

Yaşanan 7,7'lik deprem ve tsunami sonrasında bölgede elektrik ve internet kesintisi yaşandı. Bu nedenle de adada iletişim sıkıntısı en üst seviyede.

Endonezya'da 7,7'lik deprem sonrası ölü sayısı artıyor

BAZI YARALILAR SOKAKLARDA TEDAVİ EDİLDİ

Bazı yaralılar hastaneye taşınırken bazı yaralılar ise hastanelere taşınamadı. Hastaneye taşınamayan yaralılar sokaklarda tedavi edildi.

1400 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖREVDE

Bu arada 1400 kişilik arama kurtarma ekibinin yanı sıra askerler de vatandaşa yardım etmek için göreve başladı.

Yetkililer, Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin 500 metrelik alanında hasar görmesinden dolayı yardım ulaştırmada kullanılabilir durumda olan 2 bin metrelik alan için daha uygun uçakların kullanılacağını duyurdu.

Endonezya'da 7,7'lik deprem sonrası ölü sayısı artıyor

İHH ACİL YARDIM EKİBİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Dün Endonezya’yı vuran depremin ardından bazı bölgelerde tsunami oluştu. Hem deprem hem de tsunami etkisiyle şu ana kadar 384 kişi yaşamını yitirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı haberi alır almaz kriz toplantısı yaparak ilk etapta 5 kişiden oluşan İHH Acil Yardım Ekibini bölgeye gönderdi.

Endonezya'da 7,7'lik deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Endonezya'da 7,7'lik deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Endonezya'da 7,7'lik deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Endonezya'da 7,7'lik deprem sonrası ölü sayısı artıyor

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