Deprem anında insanların evlerinden kaçarak yollara çıkmasının yer aldığı görüntülerde insanların çığlıkları yükseliyor.

Görüntülerde, insanların panik içinde "La ilahe illallah" diyerek kaçması, evlerin çökmesi, yollarda yarıklar oluşması ve buralarda halkın mahsur kalması yer alıyor.

ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ AŞTI

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho tarafından yapılan açıklamada, deprem ve ardından oluşan tsunamide can kaybının 2 bin 45'e yükseldiği duyurulmuş, yaşamını yitirenlerin tamamının kimlik tespitinin yapıldığı, bölgedeki yaralı sayısının da 10 bin 679 kişi olduğu belirtilmişti.

Endonezya'da deprem sırasındaki panik kameraya yansıdı VİDEO

671 KİŞİ KAYIP

Nugroho, kayıtlara göre 671 kişinin kayıp olduğunu, bölgedeki afet sonrası 82 bin 775 kişinin de yer değiştirdiğini bildirmişti. Depremde 7 bin 310 yapının zarar gördüğünü ifade eden Nugroho, bunlardan 2 bin 736'sının okul, 20'sinin de sağlık binası olduğunu aktarmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.