Endonezya'da feribot battı

Endonezya'da bir feribotun batması sonucu 128 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Batan feribotla ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Sumatra Adası'nın kuzeyinde Medan kenti yakınındaki Toba Gölü'nde, Samosir'den Simalungun bölgesine giden bir yolcu teknesinin alabora olmasının ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ise yolcuların isim listesinin bulunmamasından dolayı kayıp sayısının daha fazla olmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Öte yandan yetkililer, tekne kazasının kötü hava koşulları ve kapasitenin üstünde yolcu olması nedeniyle yaşandığından şüpheleniyor. Teknede yer alan yolcuların listesi çıkartılırken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.