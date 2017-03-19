Endonezya'da Fransız gazeteciler sınır dışı edildi

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya’da turist vizesiyle bulunan 45 yaşındaki Jean Frank Pierre ve 42 yaşındaki Basille Marie Longhamp adlı gazeteciler, ülkenin doğusundaki Papua eyaletinde Puncak Jaya Dağı bölgesinde kiraladıkları helikopterle çekim yapmak üzereyken gözaltına alındı.

İki Fransız gazeteci, eyalette çalışma izni olmadan çekim yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle ülkeden gönderildi.

CEZA: ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI

Eyaletteki Tembagapura Göçmen Bürosu Başkanı Samuel Enock, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki Fransız gazetecinin bölgede gazetecilik faaliyeti için gerekli izinleri olmadan faaliyet göstererek göç yasasını ihlal ettiğini söyledi.

Gazetecilerin Turizm Bakanlığından çekim izni olmasına rağmen çalışma izni için yaptıkları başvurunun onaylanmadığını dile getiren Encok, sınır dışı edilen iki gazeteciye 6 ay ülkeye giriş yasağı konulduğunu kaydetti.

Enock, turist vizesi ile çekim izni verilmesi konusunun da birimler arasında koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını bildirdi. Endonezya hükümetinin sıkı denetim uyguladığı Papua eyaletinde, yabancı gazetecilerin faaliyetlerine kontrollü şekilde nadiren izin veriliyor.