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Endonezya'da geliştirilen sıra dışı 'çift yönlü araba'

Endonezya'nın Batı Java bölgesinde geliştirilen ikişer adet motor, direksiyon, gaz pedalı ve vites kutusuna sahip araç ilgi görüyor.

AA | 25.01.2018 - 16:55..
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Endonezya'nın Batı Java bölgesinde yaşayan 71 yaşındaki Roni Gunawan adlı mekanik ustasının tasarladığı çift yönlü otomobil, görenleri şaşırtıyor.

Endonezya'da geliştirilen sıra dışı 'çift yönlü araba'

ARAÇTA HER ŞEY İKİŞER ADET

Araçta, ikişer adet motor, direksiyon, gaz pedalı ve vites kutusunun yer alıyor. Sıra dışı otomobil, her iki tarafa da hareket edebilme özelliği taşıyor.

İki aracı ikiye ayıran Gunawan, 6 aylık çalışma sonucunda hayalini gerçekleştirdi. Bu projesi için 10 işçiyle çalıştı.

Endonezya'da geliştirilen sıra dışı 'çift yönlü araba'

ARKA SİNYAL LAMBASI UYGUN BULUNMADI

Gunawan'ın trafiğe çıktığındaki mutluluğu ise kısa sürdü. Arka sinyal lambası uygun olmadığı için trafik polisleri tarafından engellendi.

Endonezya'da geliştirilen sıra dışı 'çift yönlü araba'



Endonezya'da geliştirilen sıra dışı 'çift yönlü araba'

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