taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Endonezya'da heyelan 7 can aldı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti.

AA | 11.11.2018 - 13:34..
  1. Haberler
  2. Dünya

CESET

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Sukamaju köyünde, 7 kişinin içinde bulunduğu bir evin şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda toprak altında kaldığını belirtti.

CESET ARAMA ÇALIŞMALARI

Heyelanda evdeki 7 kişi yaşamını yitirirken, arama kurtarma ekiplerinin cesetleri toprak altından çıkarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yetkililer, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan riskinin olduğu alanlarda yaşayanların güvenli bölgelere yerleştirildiğini bildirdi.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

49
Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

89
CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

166
Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

59
Suud Kralı Selman ile Abu Dabi emiri bir arada

Suud Kralı Selman ile Abu Dabi emiri bir arada

19
Şırnak'ta elektrik direkleri, kaçak kablolarla dolu

Şırnak'ta elektrik direkleri, kaçak kablolarla dolu

193
Başkan Erdoğan'a Fransa'da yoğun ilgi

Başkan Erdoğan'a Fransa'da yoğun ilgi

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM