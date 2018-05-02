Endonezya'da Marapi Yanardağı'nda hareketlilik

Endonezya'da, Sumatra Adası'ndaki Marapi Yanardağı'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.

DUMANLAR 4 BİN METRE YÜKSELİĞE ULAŞTI

Marapi Volkan Gözetleme Bürosu (PGA) tarafından yapılan açıklamada, adanın batısında Tanah Datar bölgesinde yer alan Marapi Yanardağı'nda meydana gelen patlamayla çıkan kül ve dumanın yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe ulaştığı duyuruldu.

Açıklamada, gözlemlenen yoğun duman tabakasının rüzgarla zayıf bir şekilde güneydoğu yönüne estiğini belirtildi.

Bu arada, 2011 yılından itibaren ikinci seviyede alarm durumundaki yanardağın zirvesinin 3 kilometrelik çapında bölge halkı ve turistlerin girişine izin verilmiyor.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.