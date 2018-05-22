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Endonezya'da Merapi Yanardağı alarmı

Endonezya'nın Orta Cava bölgesindeki Merapi Yanardağı için 2. seviyede alarm verilerek yakınlarında yaşayanların güvenli bir bölgeye tahliyesi sağlandı.

AA | 22.05.2018 - 08:55..
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Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), dünden bu yana meydana gelen 4 küçük çaplı patlama üzerine Merapi Yanardağı için en yüksek 2. seviyede alarm verildiğini duyurdu.

PVMBG, dağın zirvesine tırmanma ve zirvenin 3 kilometrelik alanında da faaliyetlerden kaçınılması uyarısında bulundu.

660 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ise yanardağ civarında tehlikeli bölgede yaşayan yaklaşık 660 kişinin güvenli bir alana tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Bu arada, Merapi Yanardağı’ndan 11 Mayıs’ta 5 bin 500 metre yüksekliğine kadar kül ve duman püskürmesi nedeniyle bölgedeki Adisutjipto Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatılmıştı.

Endonezya'da Merapi Yanardağı alarmı

Cava Adası'nda yer alan 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010 yılında lav püskürtmesi nedeniyle 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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