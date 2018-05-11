Endonezya'da Merapi Yanardağı faaliyete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan ekonomi toplantısında, yeni bir yol haritası çizildi.

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Akhisar şampiyon oldu, Avrupa hesapları değişti

Akhisarspor, Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı ve Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı elde etti. Akhisar'ın şampiyonluğu diğer takımların Avrupa macerasını da etkiledi.