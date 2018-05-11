Endonezya'da Merapi Yanardağı faaliyete geçti

Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Yogyakarta kentinde bulunan yanardağdan püskürmeye başlayan kül ve dumanın 5 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını duyurdu.
TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Dağın 5 kilometre çapındaki alanda zorunlu tahliye işlemlerinin başlatıldığını açıklayan PVMBG, uçuş hava sahasının çıkan gaz ve dumandan etkilenmesi üzerine Yogyakarta's Adisutjipto Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığını bildirdi.
347 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010 yılında lav püskürtmesi nedeniyle 347 kişi hayatını kaybetmişti.
Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.