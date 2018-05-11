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Endonezya'da Merapi Yanardağı faaliyete geçti

Orta Cava bölgesinde yer alan Merapi Yanardağı'nın kül ve duman püskürtmeye başlamasıyla bölgedeki Yogyakarta's Adisutjipto Havalimanı, geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

AA | 11.05.2018 - 12:23..
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Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Yogyakarta kentinde bulunan yanardağdan püskürmeye başlayan kül ve dumanın 5 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını duyurdu.

Endonezya'da Merapi Yanardağı faaliyete geçti

TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Dağın 5 kilometre çapındaki alanda zorunlu tahliye işlemlerinin başlatıldığını açıklayan PVMBG, uçuş hava sahasının çıkan gaz ve dumandan etkilenmesi üzerine Yogyakarta's Adisutjipto Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

Endonezya'da Merapi Yanardağı faaliyete geçti

347 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010 yılında lav püskürtmesi nedeniyle 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Endonezya'da Merapi Yanardağı faaliyete geçti

Endonezya'da Merapi Yanardağı faaliyete geçti

Endonezya'da Merapi Yanardağı faaliyete geçti

Endonezya'da Merapi Yanardağı faaliyete geçti

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