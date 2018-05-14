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Endonezya’da motosikletli intihar saldırısı

Endonezya’nın Surabaya şehrinde motosikletli 2 intihar bombacısı polis merkezine saldırdı.

İHA | 14.05.2018 - 10:53..
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Endonezya’nın Surabaya şehrinde dün kiliseleri hedef alan ve en az 13 kişinin öldüğü intihar saldırılarının ardından, bugün sabah saatlerinde motosikletli iki kişinin polis merkezine intihar saldırısı düzenlediği bildirildi.

KURBANLARIN SAYISI AÇIKLANMADI

Saldırıda, polis memurlarının yaralandığı belirtildi. Doğu Java Polis Sözcüsü Frans Barung Mangera, henüz ayrıntıları veremeyeceklerini, kurbanların kimliklerini tespite çalıştıklarını söyledi. Mangera olay yeri çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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