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Endonezya'da ölü sayısı 832'ye yükseldi

Endonezya'da deprem ve tsunami'nin bilançosu artıyor. Ülkede ölü sayısı 832'ye yükseldi.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 12:04..
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Endonezya'da ölü sayısı 832'ye yükseldi

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı artmaya devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü kurtarma faaliyetlerinde 832 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Araştırmalarda ayrıca 29 kişinin kayıp olduğu, 17 bin kişinin de bölgeden tahliye edildiği açıklandı.

Endonezya'da ölü sayısı 832'ye yükseldi

KORKUTAN AÇIKLAMA

Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla konuya ilişkin korkutan bir açıklama yaptı. Ölü sayısınınbini aşabileceğini açıkladı.

TEMİZ SU VE ELEKTRİK SORUNU

Bölgede çalışmalar devam ediyor, ancak temiz su sıkıntısı ile elektrik kesintisinin devam etmesi büyük bir problem oluşturuyor. Yetkililer, yakıt, gıda ve özellikle içme suyunda sıkıntılar yaşandığını bildirdi.
Devlet Başkanı Joko Widodo’nun da incelemelerde bulunmak üzere bugün bölgeye geçeceği belirtildi.

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