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Endonezya'da seller: 27 ölü

Sumatra Adası'nda şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.

AA | 15.10.2018 - 22:31..
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Bölge polisi Irsan Sinuhaji, üç gün önce meydana gelen sel ve heyelanda 27 kişinin öldüğünü ve 12 kişinin de kurtarıldığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun, bölgedeki bir okulda eğitim gören öğrenciler olduğu kaydedildi.

AÇE'DE 3 BİN 500 KİŞİ ETKİLENDİ

Açe eyaletinde de etkili olan yağışlardan yaklaşık 3 bin 500 kişinin etkilendiği belirtildi.

Çoğu Kuzey Sumatra eyaletinde faaliyet gösteren bir ortaokulda eğitim gören öğrenciler olmak üzere üç gün önce 29 kişi sel sularına kapılmıştı.

Cuma günü yapılan ilk açıklamada, 22 kişinin cesedine ulaşıldığı ve 15 kişinin de kayıp olduğu duyurulmuştu.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin hakim olduğu Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

Endonezya'da seller: 27 ölü

APİ YANARDAĞI FAALİYETE GEÇTİ

Öte yandan, yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Sumbawa adasında bulunan Sangeang Api Yanardağı kül püskürtmeye başladı.
Yanardağdan püsküren küllerin yüksekliğinin 2,2 kilometreye ulaştığı kaydedildi. Yetkililer, yanardağdaki aktivitelerin incelendiğini, alarm seviyesinin 2 olduğunu duyurdu.

Adanın en aktif yanardağlarından biri olan Sangeang Api en son 2014 yılında faaliyete geçerek, 3 bin kilometrelik mesafeye kül saçması üzerine bölgede çok sayıda kişi evlerinden tahliye edilmişti.

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