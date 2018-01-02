Endonezya’da tekne alabora oldu: 8 ölü

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından (BASARNAS) yapılan açıklamada, 5'i çocuk 48 kişinin bulunduğu teknenin Tanjung Selor bölgesinden Tarakan’a gitmek üzere yola çıktıktan kısa bir sonra Sesayap Nehri’nde alabora olduğu belirtildi.



Fotoğraf: Temsili

8 ÖLÜ, 13 KAYIP

Açıklamada, bölgeye ulaşan arama kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 27 kişiyi kurtardığı ve 8 kişinin cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.

Kayıp 13 kişi için bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.