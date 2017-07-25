Endonezya'da tekne devrildi: 10 ölü

Endonezya polisi, Borneo Adası yakınlarında içinde yaklaşık 40 kişiyi taşıyan bir sürat teknesinin devrildiğini, kazada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

YOLCULARDAN BİR BÖLÜMÜ KAYIP

Sun gazetesinin haberine göre, Borneo Adasından Tanjung Selor'a hareket eden teknenin limandan ayrıldıktan yaklaşık on dakika sonra battığı belirtilirken görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, batmak üzere olan tekneden can yeleği olmadan atlayan yolculardan bir bölümünün kayıp olduğu belirtildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre biri çocuk on kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti. 22 kişi ise tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldı.