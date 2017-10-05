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Endonezya'da telefonu cebinde patlayan adam

Endonezya'da bir otel müdürünün cebine koyduğu telefonun patlamasıyla felaketin eşiğinden dönüldü.

05.10.2017 - 14:50
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47 Yaşındaki otel müdürü Yulianto, cebinde telefon taşıyordu. Cebinde bir sıcaklık hisseden adam, elini cebine götürdü.

Endonezya'da telefonu cebinde patlayan adam

PATLAMANIN ETKİSİYLE YERE YIĞILDI

Elini cebine götürdüğü anda telefonun patladığı fark eden adam, patlamanın etkisiyle yere yığıldı. Etraftakiler adamın yardımına koştu.

Endonezya'da telefonu cebinde patlayan adam İZLE

Endonezya'da telefonu cebinde patlayan adam

"PANİKLEDİM"

2013 Yılından itibaren böyle bir sıkıntı yaşamadığını dile getiren Yulianto, "Bir sıcaklık hissettim ve titremeye başladım. Bir şeylerin ters gittiğini fark ettim ve panikledim. Üzerimdeki t-shirt'i elimden geldiğince çabuk çıkarıp attım." dedi. Hotel müdürünün sağlık durumu ise iyi.

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