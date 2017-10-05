47 Yaşındaki otel müdürü Yulianto, cebinde telefon taşıyordu. Cebinde bir sıcaklık hisseden adam, elini cebine götürdü.

PATLAMANIN ETKİSİYLE YERE YIĞILDI

Elini cebine götürdüğü anda telefonun patladığı fark eden adam, patlamanın etkisiyle yere yığıldı. Etraftakiler adamın yardımına koştu.

Endonezya'da telefonu cebinde patlayan adam İZLE



"PANİKLEDİM"

2013 Yılından itibaren böyle bir sıkıntı yaşamadığını dile getiren Yulianto, "Bir sıcaklık hissettim ve titremeye başladım. Bir şeylerin ters gittiğini fark ettim ve panikledim. Üzerimdeki t-shirt'i elimden geldiğince çabuk çıkarıp attım." dedi. Hotel müdürünün sağlık durumu ise iyi.