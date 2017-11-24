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Endonezya'da trene binen yılanı yolcu çıkardı

Endonezya'da bir trende görülen yılan, yolcuları paniğe sevk etti. Yılandan kurtulmak için müdahaleyi de yine bir yolcu yaptı.

Haber Merkezi | 24.11.2017 - 11:47
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asdas

Endonezya'da bir trende ortaya çıkan yılan yolcular arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Yolculardan biri görevlilerin şaşkın bakışları altında yılanı çıplak elleriyle öldürdü.

TRENDE YILAN PANİĞİ

Endonezya'da Bogor'dan başkent Cakarta'ya giden bir trendeki kompartmanda yılan olduğunun fark edilmesi üzerine tren durdu.

Paniğe kapılan yolcular etrafta çığlık çığlığa bağırırken, güvenlik görevlisi vagona gelerek elindeki cop ile müdahale etmeye çalıştı. Ancak o da hayvandan korkarak müdahaledden akındı.

Endonezya'da trene binen yılanı yolcu çıkardı VİDEO

YOLCU YILANI ELİYLE ÖLDÜRDÜ

Paniğe kapılan yolcular arasında görevli de müdahale edemeyince devreye bir cesur yolcu girdi. Yılanın yanına yaklaşan adam insiyatifi eline aldı, yılanın üstüne atıldı. Yılanı tutmayı başaran yolcu önce hayvanı kamçı hareketiyle sert bir şekilde yere vurdu ardından da üzerine basarak öldürdü. Ardından ölü yılanı trenin dışında bekleyen güvenlik görevlilerin önüne bıraktı.

Yılanın zehirli olup olmadığı bilinmezken olayda yaralanan olmadığı açıklandı.

Yılanın bir yolcunun çantasından çıktığının düşünüldüğünü söyleyen tren operatörü KCI, yaşanan olay nedeniyle özür de diledi.

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